Cidades perto de BH viram polos de emprego; veja as áreas em alta

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A busca por qualidade de vida perto de Belo Horizonte ganhou um novo motor: a geração de empregos. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) indicam que municípios da região metropolitana, antes vistos apenas como refúgios de tranquilidade, consolidam-se como importantes polos econômicos, atraindo empresas e trabalhadores. Cidades como Nova Lima, Betim e Contagem lideram um movimento de descentralização do mercado de trabalho, oferecendo vagas em setores que vão da indústria pesada aos serviços especializados.

Por que as cidades no entorno de BH estão atraindo empresas?

A combinação de fatores como custo operacional mais competitivo, logística facilitada pela proximidade com rodovias importantes como a BR-381 e a BR-040, e a migração de mão de obra qualificada da capital transformou esses municípios. Empresas encontram um ambiente favorável ao crescimento, longe da saturação dos grandes centros urbanos.

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Essa expansão cria um ciclo positivo. Com mais companhias se instalando, a infraestrutura local se desenvolve, o que, por sua vez, atrai novos investimentos e moradores. O resultado é um mercado de trabalho aquecido e diversificado, que vai além das oportunidades tradicionalmente encontradas na capital mineira.

Quais cidades lideram, segundo o Caged?

Os dados mensais do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que Betim, Contagem e Nova Lima são as cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) que aparecem de forma consistente entre os municípios com melhor saldo de empregos em Minas Gerais — atrás apenas da própria capital, que lidera isoladamente o ranking estadual.

Nova Lima: lidera em áreas como mineração e mercado financeiro. O desenvolvimento de condomínios de alto padrão também aquece fortemente os setores de serviços especializados e da construção civil. Betim: conhecido como um dos maiores polos industriais do país, o município segue forte no setor automotivo (sede de operações da Stellantis/Fiat), mas também expandiu sua atuação para a logística e o comércio. Contagem: com um parque industrial diversificado e uma forte veia comercial, a cidade é um dos principais motores de emprego da região, especialmente nos setores de logística e indústria.

Quais outras cidades vêm virando polo, mesmo sem liderar o saldo de empregos?

Nem todo polo emergente aparece no topo do ranking mensal do Caged — muitas vezes o destaque vem de um investimento específico, ainda em fase de maturação. É o caso de:

Ribeirão das Neves : tornou-se referência em semicondutores, com a instalação da SIX Semicondutores (perto da BR-040 e do aeroporto de Confins), somando-se à Unitec, primeira fábrica privada do Hemisfério Sul a operar todo o ciclo de produção do setor.

Vespasiano : forte em logística e grandes empreendimentos imobiliários, como o Alphaville Minas Gerais.

Ibirité : polo industrial diversificado, ao lado de Betim e Contagem, com presença de multinacionais como a Vallourec.

Confins e Lagoa Santa : região do aeroporto internacional que vem se firmando como aposta para um futuro polo aeroespacial, com planos de a Embraer transferir parte de seu centro de engenharia para um complexo tecnológico na área.

Sete Lagoas: economia tradicionalmente impulsionada pela indústria siderúrgica e pelo agronegócio, com um setor de serviços em expansão para atender à demanda regional.

Quais são os setores em alta na região metropolitana?

O crescimento econômico no entorno de Belo Horizonte não se concentra em uma única área. Diversos segmentos impulsionam a criação de vagas, com destaque para: