Cidades perto de BH viram polos de emprego; veja as áreas em alta
Nem só de tranquilidade vive o entorno da capital; saiba quais setores econômicos mais crescem e geram vagas de trabalho nessas regiões
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A busca por qualidade de vida perto de Belo Horizonte ganhou um novo motor: a geração de empregos. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) indicam que municípios da região metropolitana, antes vistos apenas como refúgios de tranquilidade, consolidam-se como importantes polos econômicos, atraindo empresas e trabalhadores. Cidades como Nova Lima, Betim e Contagem lideram um movimento de descentralização do mercado de trabalho, oferecendo vagas em setores que vão da indústria pesada aos serviços especializados.
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Por que as cidades no entorno de BH estão atraindo empresas?
A combinação de fatores como custo operacional mais competitivo, logística facilitada pela proximidade com rodovias importantes como a BR-381 e a BR-040, e a migração de mão de obra qualificada da capital transformou esses municípios. Empresas encontram um ambiente favorável ao crescimento, longe da saturação dos grandes centros urbanos.
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Essa expansão cria um ciclo positivo. Com mais companhias se instalando, a infraestrutura local se desenvolve, o que, por sua vez, atrai novos investimentos e moradores. O resultado é um mercado de trabalho aquecido e diversificado, que vai além das oportunidades tradicionalmente encontradas na capital mineira.
Quais cidades lideram, segundo o Caged?
Os dados mensais do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que Betim, Contagem e Nova Lima são as cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) que aparecem de forma consistente entre os municípios com melhor saldo de empregos em Minas Gerais — atrás apenas da própria capital, que lidera isoladamente o ranking estadual.
Nova Lima: lidera em áreas como mineração e mercado financeiro. O desenvolvimento de condomínios de alto padrão também aquece fortemente os setores de serviços especializados e da construção civil.
Betim: conhecido como um dos maiores polos industriais do país, o município segue forte no setor automotivo (sede de operações da Stellantis/Fiat), mas também expandiu sua atuação para a logística e o comércio.
Contagem: com um parque industrial diversificado e uma forte veia comercial, a cidade é um dos principais motores de emprego da região, especialmente nos setores de logística e indústria.
Quais outras cidades vêm virando polo, mesmo sem liderar o saldo de empregos?
Nem todo polo emergente aparece no topo do ranking mensal do Caged — muitas vezes o destaque vem de um investimento específico, ainda em fase de maturação. É o caso de:
Ribeirão das Neves: tornou-se referência em semicondutores, com a instalação da SIX Semicondutores (perto da BR-040 e do aeroporto de Confins), somando-se à Unitec, primeira fábrica privada do Hemisfério Sul a operar todo o ciclo de produção do setor.
Vespasiano: forte em logística e grandes empreendimentos imobiliários, como o Alphaville Minas Gerais.
Ibirité: polo industrial diversificado, ao lado de Betim e Contagem, com presença de multinacionais como a Vallourec.
Confins e Lagoa Santa: região do aeroporto internacional que vem se firmando como aposta para um futuro polo aeroespacial, com planos de a Embraer transferir parte de seu centro de engenharia para um complexo tecnológico na área.
Sete Lagoas: economia tradicionalmente impulsionada pela indústria siderúrgica e pelo agronegócio, com um setor de serviços em expansão para atender à demanda regional.
Quais são os setores em alta na região metropolitana?
O crescimento econômico no entorno de Belo Horizonte não se concentra em uma única área. Diversos segmentos impulsionam a criação de vagas, com destaque para:
Logística e distribuição: a localização estratégica, com fácil acesso a importantes corredores rodoviários, transformou cidades como Contagem e Betim em grandes centros de distribuição para redes varejistas e indústrias.
Tecnologia e serviços especializados: Nova Lima se destaca por atrair empresas do mercado financeiro e de serviços de alto padrão, enquanto o ecossistema de inovação da Grande BH se expande, criando vagas em tecnologia que aproveitam a sinergia com outros setores.
Indústria e mineração: setores tradicionais na economia mineira, a indústria de transformação e a mineração continuam a ser grandes empregadores, com forte presença em municípios como Sete Lagoas e Itabirito.
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Serviços e turismo: o aumento da população e o apelo turístico de cidades como Lagoa Santa impulsionam a demanda por profissionais nas áreas de saúde, educação, hotelaria e gastronomia.