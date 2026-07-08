Home office com qualidade de vida: o que as cidades perto de BH oferecem

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A consolidação do trabalho remoto está redefinindo o conceito de moradia para muitos mineiros. Mesmo com parte do mercado retornando ao modelo presencial, a flexibilidade do home office segue abrindo portas para uma busca intensa por mais qualidade de vida, segurança e contato com a natureza, fatores que impulsionam a troca da agitação de Belo Horizonte pela tranquilidade de cidades no entorno.

Essa migração tem aquecido o mercado imobiliário e despertado o interesse por municípios que oferecem um equilíbrio entre a calmaria do interior e o acesso facilitado às comodidades da capital. A escolha, no entanto, vai além da paisagem e envolve analisar a infraestrutura disponível para uma rotina produtiva e confortável.

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Por que morar perto de Belo Horizonte?

Morar em municípios próximos a Belo Horizonte combina o acesso à infraestrutura de uma metrópole com a tranquilidade de cidades menores. Os principais atrativos incluem custo de vida mais baixo, menor trânsito e maior proximidade com áreas verdes, sem abrir mão de bons serviços, como escolas e hospitais.

Quais as melhores cidades para morar perto de BH?

A escolha da cidade ideal depende do perfil e das prioridades de cada pessoa ou família. Algumas se destacam pela natureza exuberante, outras pela forte atividade econômica ou pela infraestrutura consolidada. Confira cinco opções que ganham destaque na Região Metropolitana e no entorno de Belo Horizonte:

Nova Lima

Conhecida por seus condomínios de alto padrão e pela proximidade com a capital, Nova Lima oferece uma combinação de sofisticação e natureza. A cidade é cercada por montanhas e áreas de preservação, ideal para quem busca segurança e tranquilidade sem se afastar muito do centro urbano.

Lagoa Santa

O grande atrativo é a lagoa central, que proporciona um cenário relaxante e opções de lazer ao ar livre. A cidade tem um custo de vida competitivo e boa infraestrutura de comércio e serviços, além de estar próxima ao Aeroporto Internacional de Confins, o que facilita viagens.

Sete Lagoas

Localizada a cerca de 70 km de Belo Horizonte, Sete Lagoas é um polo industrial e comercial e uma opção para quem busca uma cidade com vida própria e completa infraestrutura. O município oferece boas oportunidades de emprego e uma rede de serviços robusta, sendo uma alternativa para quem não precisa se deslocar para a capital com frequência.

Brumadinho

Famosa por abrigar o Instituto Inhotim, Brumadinho atrai moradores que valorizam a arte, a cultura e o ecoturismo. A cidade possui uma atmosfera acolhedora e está situada em meio a uma rica paisagem natural, com diversas cachoeiras e trilhas.

Betim

Com uma das economias mais fortes do estado, impulsionada pelo polo automotivo, Betim oferece excelente infraestrutura urbana, com shoppings, hospitais e uma vasta rede de comércio. É uma cidade com ritmo próprio, ideal para quem busca dinamismo econômico.

O que levar em conta antes de se mudar?

Conexão com a internet: fundamental para o home office. Verifique a qualidade e a estabilidade dos provedores de internet disponíveis na região desejada, pois a oferta pode variar significativamente entre as cidades.

Infraestrutura local: analise a oferta de escolas, hospitais, supermercados e outros serviços essenciais para o dia a dia da sua família.

Acesso a Belo Horizonte: avalie as condições das rodovias, a existência de transporte público e o tempo médio de deslocamento até a capital.

Custo de vida: compare os preços de imóveis, aluguéis, impostos e custos gerais com os da capital para entender o impacto no orçamento.

Segurança pública: pesquise os índices de criminalidade e converse com moradores locais para ter uma percepção real da segurança no município. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.