5 bairros com grande potencial para investir em imóveis em BH em 2026

Investir em imóveis localizados em bairros com alto potencial de valorização é uma forma de garantir um negócio lucrativo. O mercado imobiliário de Belo Horizonte está em constante transformação, e novas áreas da capital mineira apresentam grandes melhorias na infraestrutura e expansão comercial.

Com conveniência, segurança e novas oportunidades, essas regiões atraem tanto moradores quanto investidores do setor. Com o custo de vida em alta, a procura por imóveis que oferecem um bom retorno financeiro e bem-estar se intensificou, redesenhando o mapa de investimentos da cidade.

Conheça cinco bairros que se destacam e merecem sua atenção para os próximos anos.

Bairros com alto potencial de valorização em BH

Gutierrez

Localizado na Região Oeste, o Gutierrez é um bairro nobre que continua se modernizando. A infraestrutura completa, com comércio variado e fácil acesso a outras áreas como Lourdes e Santo Agostinho, o torna uma aposta segura. O lançamento de novos empreendimentos residenciais de alto padrão indica uma tendência de valorização contínua.

Castelo

Na Pampulha, o Castelo atrai principalmente famílias em busca de tranquilidade e qualidade de vida. O bairro possui uma excelente oferta de serviços, escolas e opções de lazer. A expansão comercial e a proximidade com a Lagoa da Pampulha consolidam a região como um polo de crescimento, com imóveis que ainda apresentam um custo-benefício.

Santa Tereza

Conhecido por sua atmosfera boêmia e cultural, o Santa Tereza está em pleno processo de revitalização. O charme de suas casas antigas, combinado com a chegada de novos bares, restaurantes e espaços culturais, atrai um público jovem e criativo. O potencial de valorização está na reforma de imóveis antigos e na crescente demanda.

Floresta

A localização estratégica, por estar perto do Centro da cidade, faz do Floresta uma das áreas mais promissoras. O bairro passa por um movimento de renovação, com a restauração de imóveis históricos e a construção de novos prédios comerciais e residenciais. A facilidade de acesso e a infraestrutura consolidada são fatores que impulsionam seu potencial de crescimento.

Sagrada Família

Situado na Região Leste, o Sagrada Família combina a tranquilidade de um bairro residencial com a conveniência de estar próximo ao Centro e à região hospitalar. A área vem recebendo novos empreendimentos e melhorias na infraestrutura, atraindo famílias e jovens profissionais. Sua localização estratégica e o preço do metro quadrado, ainda competitivo em comparação com bairros vizinhos, apontam para um forte potencial.

