Consumo nos lares brasileiros cresce 2,23% em maio, aponta Abras

O consumo nos lares brasileiros cresceu 2,23% em maio na comparação com abril, segundo levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) nesta quarta-feira (8/7). Em relação ao mesmo mês de 2025, a alta foi de 3,93%, enquanto o avanço acumulado entre janeiro e maio alcançou 2,47%. Para todo o ano de 2026, a entidade mantém a projeção de crescimento de 3,2%.



A Cesta Abrasmercado, composta por 35 produtos de largo consumo, ficou mais cara. O valor médio passou de R$ 836,80 em abril para R$ 854,91 em maio, alta de 2,16%. No acumulado de 2026, a cesta já registra aumento de 6,82%.

Entre os alimentos básicos, o feijão apresentou a maior alta mensal, de 6,44%, acumulando valorização de 41,09% no ano e de 35,80% nos últimos 12 meses. O arroz subiu 2,16% em maio, enquanto o leite longa vida avançou 0,77%, acumulando alta de 22,33% no ano.

O café torrado e moído, por sua vez, recuou 2,38% no mês, seguido pelo açúcar refinado (-0,99%), óleo de soja (-0,87%), farinha de mandioca (-0,67%) e massa tipo espaguete (-0,53%).

No grupo das proteínas, as carnes bovinas seguem em alta. O corte traseiro subiu 1,90% em maio e acumula valorização de 9,97% no ano, enquanto o corte dianteiro avançou 1,71%, com alta acumulada de 5,84%. Já o frango congelado teve aumento de 0,52%, ao passo que o pernil caiu 0,27% e os ovos registraram recuo de 1,08%.

Frutas e vegetais

Os maiores reajustes do mês ficaram concentrados nos hortifrútis. A batata liderou as altas, com avanço de 44,69% em maio, seguida pelo tomate, que subiu 20,62%, e pela cebola, com elevação de 16,80%. No acumulado do ano, esses produtos registram altas de 75,84%, 86,17% e 48,88%, respectivamente.

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*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia