Pix global: os desafios para a internacionalização do sistema de pagamentos brasileiro

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O Pix, que revolucionou os pagamentos no Brasil, segue no centro de uma ofensiva diplomática e tecnológica para se tornar um sistema global. A expansão do modelo, negociada pelo Banco Central e pelo governo brasileiro, encontra cenários complexos, como nas relações com os Estados Unidos. Desde julho de 2025, quando o governo americano iniciou uma investigação sobre práticas comerciais brasileiras, a ferramenta se tornou um tema sensível nas discussões bilaterais.

O sucesso doméstico é inegável. Segundo dados do primeiro trimestre de 2026, o sistema já conta com 200 milhões de usuários ativos mensais — 175 milhões de pessoas físicas e 25 milhões de instituições —, movimentando cerca de R$ 3,4 trilhões por mês. Gratuito para pessoas físicas, o Pix conquistou o país pela simplicidade, e a meta é levar essa experiência para transações internacionais, permitindo pagamentos com conversão de moeda em tempo real.

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No entanto, a jornada para transformar o Pix em uma plataforma global enfrenta obstáculos complexos que vão muito além da tecnologia. O principal desafio é a interoperabilidade regulatória. Cada país possui suas próprias leis financeiras, regras de combate à lavagem de dinheiro e políticas de proteção de dados. Harmonizar o sistema brasileiro com dezenas de legislações diferentes exige acordos bilaterais e multilaterais detalhados.

Nesse contexto, a segurança se torna um pilar fundamental. Em fevereiro de 2026, o Banco Central implementou novas regras de segurança para o sistema, como o bloqueio automático em cascata de contas suspeitas de fraude, um mecanismo que reforça a robustez do Pix em discussões internacionais sobre sua adoção.

Principais desafios para a expansão

Além da burocracia, a integração técnica é uma barreira significativa. Conectar a infraestrutura do Pix com os diferentes sistemas bancários de outros países é um processo custoso e demorado. É preciso criar um padrão de comunicação que garanta a segurança e a velocidade das transações entre moedas e instituições distintas.

Outro ponto crucial é o modelo de negócio. Enquanto no Brasil o Pix é gratuito para pessoas físicas, o custo de uma transação internacional é maior. Definir quem arcará com essas taxas, seja o consumidor, o lojista ou os bancos envolvidos, é fundamental para a viabilidade do projeto em escala comercial.

Para acelerar o processo, o Brasil participa do projeto Nexus, uma iniciativa do Banco de Compensações Internacionais (BIS) que busca criar um modelo para conectar sistemas de pagamento instantâneo de diversos países participantes. Em paralelo, o Banco Central mantém conversas para acordos bilaterais. Países como a Colômbia já manifestaram interesse formal na expansão do sistema, e a estratégia é criar corredores de pagamento específicos enquanto a integração global não se concretiza.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.