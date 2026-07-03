Crédito para reforma: como usar o programa Reforma Casa Brasil e valorizar seu imóvel

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Lançado no fim de 2025 e ampliado em maio de 2026, o programa Reforma Casa Brasil tornou a sonhada reforma mais acessível para muitos brasileiros. A iniciativa do governo federal permite financiar obras e melhorias com condições facilitadas, buscando aquecer o setor da construção civil e oferecer uma oportunidade para quem deseja modernizar e valorizar seu patrimônio.

Essa modalidade de financiamento, que pode chegar a R$ 50 mil, não exige que o imóvel seja colocado como garantia, facilitando o acesso mesmo para quem não possui a escritura definitiva do bem. O programa oferece taxas de juros mais baixas, de 0,99% ao mês, e prazos de pagamento de até 72 meses. As parcelas são limitadas a 25% da renda familiar, garantindo que o investimento não comprometa o orçamento.

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Como funciona o Reforma Casa Brasil

Limite de renda: Destinado a famílias com renda mensal de até R$ 13 mil.

Valor do financiamento: Entre R$ 5 mil e R$ 50 mil.

Taxa de juros: A partir de 0,99% ao mês, variando conforme a faixa de renda.

Prazo: Até 72 meses para pagar.

Contratação: A solicitação é feita de forma 100% digital pelo aplicativo da Caixa ou Caixa Tem.

Liberação dos recursos: O valor é liberado em etapas, sendo 90% no início da obra e os 10% restantes após a comprovação da conclusão.

O recurso pode ser um grande aliado para tirar projetos do papel, desde atualizações estéticas até ampliações estruturais. O segredo para um bom negócio é direcionar o investimento para melhorias que, de fato, aumentem o valor de mercado do imóvel. Algumas reformas têm um potencial de retorno financeiro maior que outras.

Reformas com maior potencial de valorização

Para aproveitar o crédito da melhor forma, o ideal é focar em áreas estratégicas da casa. Atualizações pontuais podem gerar um impacto significativo na percepção de valor e na qualidade de vida dos moradores. Confira algumas dicas de intervenções que costumam oferecer o melhor retorno sobre o investimento:

Cozinha moderna: investir em bancadas de materiais nobres, como granito ou quartzo, armários planejados e eletrodomésticos embutidos transforma completamente o ambiente. Uma cozinha funcional e bonita é um dos principais atrativos na hora da venda.

Banheiros atualizados: a troca de revestimentos antigos por porcelanatos modernos, a instalação de louças e metais de qualidade e a melhoria na iluminação são mudanças que valorizam muito o imóvel. Boxes de vidro e nichos embutidos também agregam valor.

Integração de ambientes: a remoção de paredes para unir a sala de estar com a cozinha ou a varanda cria uma sensação de amplitude e modernidade. Espaços abertos e fluidos estão em alta e são muito procurados no mercado imobiliário.

Área externa e fachada: a primeira impressão é fundamental. Investir na pintura externa, em um projeto de paisagismo, na reforma da área de lazer ou na modernização do portão pode aumentar o apelo visual e o valor percebido da propriedade.

Eficiência energética: a instalação de painéis solares ou de sistemas de captação de água da chuva não só reduz as contas mensais, mas também valoriza o imóvel. Sustentabilidade é um diferencial cada vez mais relevante para os compradores.

Antes de contratar o financiamento, é essencial ter um plano detalhado e verificar se você atende aos requisitos do programa Reforma Casa Brasil. Defina um orçamento claro para a obra, incluindo uma margem para imprevistos. Pesquise e compare os orçamentos de pelo menos três profissionais ou empresas diferentes e verifique na prefeitura a necessidade de alvarás ou licenças para a reforma planejada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.