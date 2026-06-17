Reforma sem sufoco: como planejar a obra de acordo com sua renda
Sonha em renovar a casa, mas o orçamento é curto? Veja dicas de arquitetos para planejar reformas de baixo, médio e alto custo sem se endividar
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Renovar a casa é um sonho para muitos brasileiros, mas o medo de estourar o orçamento pode transformar o plano em um grande receio. Com os custos de reforma variando entre R$ 500 e R$ 2.500 por m² em 2026 no Brasil, saber como planejar uma obra de acordo com a própria realidade financeira é fundamental.
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O segredo para uma reforma bem-sucedida, independentemente do valor investido, está no planejamento. Antes de quebrar a primeira parede ou comprar a primeira lata de tinta, é crucial definir um teto de gastos realista. Pesquise preços de materiais e mão de obra, crie um cronograma e separe uma reserva de 15% a 30% do valor total para cobrir imprevistos, que sempre acontecem.
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É importante lembrar que a mão de obra representa uma parcela significativa do investimento, chegando a aproximadamente 60% do custo total de reformas em 2026, um fator crucial para o planejamento financeiro.
Para orçamentos enxutos: foco no essencial
Com criatividade, é possível dar uma cara nova aos cômodos gastando pouco, focando em reformas que custam entre R$ 800 e R$ 1.200 por m². A estratégia aqui é focar em mudanças de alto impacto visual que não exigem grandes intervenções. Algumas ideias incluem:
Pintura: uma nova cor nas paredes ou a criação de uma parede de destaque renovam completamente o astral do ambiente.
Iluminação: trocar lustres, pendentes e luminárias por modelos mais modernos pode transformar a percepção do espaço.
Revestimentos adesivos: papéis de parede ou vinis adesivos podem ser aplicados sobre azulejos antigos na cozinha e no banheiro, evitando o quebra-quebra.
Têxteis: novas cortinas, almofadas, tapetes e roupas de cama são soluções rápidas e eficientes para atualizar a decoração.
Para orçamentos médios: mudanças pontuais
Quem tem uma margem financeira maior pode investir em melhorias mais duradouras, que agregam valor ao imóvel e representam investimentos entre R$ 1.200 e R$ 2.200 por m². O foco deve ser em resolver problemas funcionais ou modernizar áreas específicas que estão mais desgastadas. Considere as seguintes opções:
Troca de piso: renovar o revestimento de um ou dois cômodos, como a sala ou os quartos, com opções de bom custo-benefício, como o piso vinílico ou laminado.
Marcenaria inteligente: em vez de trocar todos os armários da cozinha, considere substituir apenas as portas e os puxadores.
Modernização de banheiros: instalar um novo box, trocar a bacia sanitária por um modelo com sistema de duplo acionamento ou tecnologia de economia de água e substituir os metais (torneiras e chuveiro).
Para orçamentos altos: transformações completas
Com um orçamento robusto, geralmente acima de R$ 2.500 por m², as possibilidades se ampliam para uma reforma completa e personalizada, envolvendo mudanças estruturais e acabamentos de alto padrão. Nesses casos, a contratação de um arquiteto ou designer de interiores é altamente recomendada para garantir que o projeto seja executado com perfeição. As intervenções podem incluir:
Mudanças estruturais: derrubar paredes para integrar ambientes, como sala e cozinha, criando espaços mais amplos e funcionais.
Renovação completa: refazer cozinhas e banheiros do zero, com novas instalações elétricas e hidráulicas, além de revestimentos e louças de primeira linha.
Móveis planejados: criar soluções de marcenaria sob medida para otimizar o espaço e atender às necessidades específicas dos moradores.
Para viabilizar o projeto, vale a pena pesquisar linhas de financiamento específicas para construção e reforma, como o programa "Reforma Casa Brasil" oferecido pela Caixa Econômica Federal, que podem oferecer condições vantajosas.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.