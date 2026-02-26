Linhas de crédito para reforma de casa em 2026: como conseguir

Quem planeja reformar ou construir a casa em 2026 encontra novas e variadas opções de crédito disponíveis no país, incluindo programas governamentais com juros subsidiados. As linhas de financiamento atendem desde pequenas melhorias até grandes obras, com taxas e condições que variam conforme a instituição e o perfil de cada cliente.

As modalidades vão desde o novo programa Reforma Casa Brasil até opções mais tradicionais, como crédito com garantia de imóvel e uso de recursos do FGTS. Compreender como cada uma funciona é o primeiro passo para fazer a melhor escolha e tirar o projeto do papel sem comprometer o orçamento familiar.

Quais as principais opções de crédito?

Programa Reforma Casa Brasil

Lançado em novembro de 2025, o Reforma Casa Brasil é a principal linha de crédito do governo federal para reformas, com R$ 40 bilhões em recursos. O programa se destaca pelas taxas de juros subsidiadas e condições facilitadas, especialmente para famílias de baixa renda. A parcela é limitada a 25% da renda familiar e não há cobrança de taxas ou tarifas.

Renda até R$ 3.200 (Faixa 1): Crédito de R$ 5 mil a R$ 30 mil, com juros de 1,17% ao mês e prazo de até 60 meses.

Renda de R$ 3.200 a R$ 9.600 (Faixa 2): Crédito de R$ 5 mil a R$ 30 mil, com juros de 1,95% ao mês e prazo de até 60 meses.

Renda acima de R$ 9.600 (Faixa 3): Condições de mercado, com prazos de até 180 meses.

O processo de contratação é simplificado, realizado pelo aplicativo ou site da Caixa. Os recursos são liberados em duas etapas: 90% no início da obra e os 10% restantes após a comprovação da reforma por meio de fotos de antes e depois. O programa atende todos os municípios brasileiros e aceita imóveis próprios, alugados ou cedidos.

Crédito com Garantia de Imóvel (Home Equity)

Nesta modalidade, o proprietário oferece seu imóvel quitado como garantia do empréstimo. Em troca, os bancos oferecem taxas de juros mais baixas e prazos mais longos. Em 2026, as taxas para reforma com garantia de imóvel na Caixa, por exemplo, variam entre 1,33% e 1,95% ao mês, com prazos que podem chegar a 20 anos.

Linhas Específicas para Construção e Reforma

Bancos públicos e privados continuam oferecendo linhas de crédito que funcionam de forma semelhante a um financiamento imobiliário tradicional. A liberação dos recursos ocorre em etapas, conforme o andamento da obra, e a comprovação do uso do dinheiro na reforma é geralmente exigida.

Crédito Pessoal

Para obras menores e urgentes, o crédito pessoal é uma solução rápida e menos burocrática, pois não exige garantia. Contudo, as taxas de juros são consideravelmente mais altas em comparação com as outras modalidades, exigindo mais cautela no planejamento.

Uso do FGTS

Trabalhadores com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem utilizar os recursos para a reforma, seja como parte da entrada em um financiamento ou para amortizar o saldo devedor. As regras de uso são definidas pelo Conselho Curador do FGTS e podem variar conforme a renda familiar e o valor do imóvel.

Como contratar o financiamento

O processo para conseguir o dinheiro geralmente segue um roteiro padrão. O primeiro passo é fazer simulações em diferentes instituições financeiras para comparar o Custo Efetivo Total (CET), que inclui juros, taxas e outros encargos.

Após escolher a melhor proposta, o interessado deve apresentar a documentação exigida, que normalmente inclui documentos pessoais, comprovante de renda e matrícula atualizada do imóvel. O banco fará uma análise de crédito para avaliar a capacidade de pagamento.

No caso de crédito com garantia ou financiamentos específicos, uma vistoria técnica no imóvel pode ser necessária para avaliar o bem e o projeto da obra. Com tudo aprovado, o contrato é assinado e o dinheiro é liberado na conta do solicitante ou diretamente para os fornecedores.

