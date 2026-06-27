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OTIMISMO

Petróleo cai 8,16% na semana com retomada de fluxo no estreito de Hormuz

Preço do barril Brent acumulou quedas, apesar de intercorrências no fluxo de navios pelo estreito de Hormuz e nas negociações de paz entre EUA e Irã

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27/06/2026 09:58

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Nesta imagem obtida pela agência de notícias iraniana ISNA em 1º de junho de 2026, embarcações navegam na praia de Suru, em Bandar Abbas, ao longo do Estreito de Ormuz. Os Estados Unidos e o Irã trocaram ataques enquanto as negociações entre os dois lados estagnavam e Teerã insistia novamente que qualquer acordo de paz também deveria abranger a crescente ofensiva de Israel no Líbano.
Semana foi marcada por uma retomada gradual do fluxo de navios pelo estreito de Hormuz crédito: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP

PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) - Os preços do petróleo voltaram a cair nesta sexta-feira (26/6), levando a commodity a uma queda semanal de 8,16% em uma semana marcada por uma retomada gradual do fluxo de navios pelo estreito de Hormuz.

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O contrato de setembro do barril Brent, referência global, encerrou o dia com queda de 2,16%, cotado a US$ 73,52. É o patamar mais baixo de fechamento desde o dia 27 de fevereiro, um dia antes do começo da guerra no Irã.

 

O WTI (West Texas Intermediate), usado nos Estados Unidos, fechou em queda de 3,74%, a US$ 69,23. O valor também marca a menor cotação desde a véspera do início do conflito. A queda semanal da commodity foi de 9,62%. 

O preço do barril Brent acumulou quedas ao longo da semana, apesar de intercorrências no fluxo de navios pelo estreito de Hormuz e nas negociações de paz entre EUA e Irã. Na tarde de quinta-feira (25/6), o preço chegou a subir, registrando alta de 2,25%, após navios serem atacados enquanto realizavam o trajeto pelo estreito de Hormuz. 

Nesta sexta, dez dias após o anúncio de um cessar-fogo, o Exército dos EUA voltou a realizar ataques contra o Irã, informou o Comando Central americano em comunicado. Os bombardeios são retaliação à ação atribuída a Teerã contra um navio comercial no estreito de Hormuz na véspera. 

O presidente dos EUA, Donald Trump, culpou o Irã pelo bombardeio ao porta-contêineres Ever Lovely, de bandeira singapuriana. "Houve danos, mas o navio conseguiu seguir seu caminho", escreveu ele no Truth Social. "Derrubamos outros três drones. Obviamente, esta é uma violação tola do nosso acordo de cessar-fogo", afirmou ele. 

Ainda assim, o mercado seguiu otimista com a retomada do fluxo de navios na região. Nesta sexta, segundo dados de embarque da LSEG, a petrolífera Saudi Aramco retomou o carregamento de petróleo em seu terminal de Ras Tanura, no golfo, após uma paralisação de quase quatro meses. 

Dois superpetroleiros com capacidade para carregar 2 milhões de barris carregaram petróleo no terminal, enquanto outro aguardava nas proximidades, mostraram os dados. 

"Há uma sensação crescente de que o petróleo continuará circulando pelo estreito de Hormuz", disse Phil Flynn, analista sênior da Price Futures Group. "Teremos uma enxurrada de petróleo", acrescentou. 

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"Há uma onda geral de vendas, já que o mercado reage ao aumento dos fluxos saindo do estreito de Hormuz e ao fato de a China ainda não ter retomado a demanda por petróleo", disse June Goh, analista sênior do mercado de petróleo da Sparta Commodities.

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