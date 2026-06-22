Estados Unidos suspendem sanções ao petróleo iraniano

Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (22/6) que suspenderam por dois meses suas sanções ao petróleo iraniano e asseguraram que o Irã voltará a receber inspetores nucleares da ONU, após negociações realizadas na Suíça com o objetivo de encerrar a guerra no Oriente Médio.

"Todas as transações" anteriormente "proibidas" relacionadas à produção, à venda e ao transporte de hidrocarbonetos de origem iraniana "estão autorizadas até 21 de agosto, a 00h01 [de Washington]", indica uma licença publicada no site do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

O preço do petróleo Brent do Mar do Norte, que nesta segunda-feira já era negociado em torno de US$ 80 por barril - após ter atingido um pico de US$ 126 no fim de abril em razão da guerra - caiu para US$ 77,5 após o anúncio.

Na semana passada, Irã e Estados Unidos assinaram um memorando de entendimento que estabeleceu as bases para as negociações, após quase 40 dias de ataques seguidos por semanas de um cessar-fogo frequentemente violado.

A nova fase do diálogo começou nesse domingo (21/6), na Suíça, com o objetivo de alcançar, em um prazo de 60 dias prorrogável, um acordo definitivo sobre temas como o programa nuclear iraniano e as sanções internacionais contra Teerã.

"Estabelecemos bases muito boas para um acordo final bem-sucedido", declarou o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, no luxuoso resort de Burgenstock, próximo a Lucerna, nos Alpes suíços, onde ocorrem as negociações.

"O acordo final é a casa. Ainda não construímos a casa, mas colocamos alicerces sólidos", acrescentou.

'Primeiro passo'

O vice-presidente afirmou, por exemplo, que o Irã havia aceitado o retorno ao país dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Ele classificou isso como um "primeiro passo rumo à desnuclearização permanente".

Teerã, que não confirmou essa informação, suspendeu há um ano sua cooperação com essa agência da ONU e proibiu seus inspetores de acessar instalações nucleares estratégicas bombardeadas pelos Estados Unidos e por Israel durante a guerra de 12 dias de 2025.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, afirmou que houve "uma discussão muito breve sobre a questão nuclear, mas nenhum detalhe foi discutido", e que as negociações sobre esse tema ainda não começaram.

Avanços encorajadores



Nas semanas e nos dias que antecederam as reuniões entre Irã e Estados Unidos, os repetidos confrontos no Líbano ameaçaram inviabilizar as negociações, com ameaças iranianas de voltar a bloquear o Estreito de Ormuz.

O acordo estabelece a cessação das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano, uma das principais exigências de Teerã.

Mas os líderes israelenses discordam. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, declarou que seus "soldados posicionados no sul do Líbano dispõem de total liberdade de ação para neutralizar qualquer ameaça direta ou potencial contra eles ou contra os habitantes do norte" de Israel.

"O Exército israelense não está sujeito a nenhuma restrição nesse assunto", acrescentou, referindo-se às tropas que combatem o movimento pró-iraniano Hezbollah.

Paquistão e Catar, atuando como países mediadores, afirmam que Teerã e Washington estabeleceram canais de comunicação para conter as hostilidades em território libanês e manter aberto o Estreito de Ormuz.

Guerra

No início da guerra, o Irã fechou essa rota por onde anteriormente transitavam cerca de 20% dos hidrocarbonetos consumidos no mundo, provocando forte impacto na economia global.

Nas negociações na Suíça, as partes definiram "um roteiro para alcançar um acordo final em 60 dias", informaram Paquistão e Catar em comunicado conjunto.

"Foram alcançados avanços encorajadores, incluindo a criação de um mecanismo para futuras negociações técnicas", acrescentaram, mencionando também um canal de comunicação destinado a "evitar incidentes e falhas de comunicação" no Estreito de Ormuz.

Na frente libanesa, foi criada uma célula de gestão do conflito naquele país.

Desde 2 de março, as operações israelenses no Líbano mataram 4.106 pessoas, segundo o mais recente balanço do Ministério da Saúde libanês. No mesmo período, o exército israelense informou a morte de 36 militares.

Além disso, mais de 11 mil edifícios no sul do Líbano ficaram "completamente destruídos" pela guerra, informaram nesta segunda-feira o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Conselho Nacional de Pesquisa Científica do Líbano (CNRS), um instituto público.

As duas entidades estimaram em US$ 1,38 bilhão (R$ 7 bilhões) o custo dos danos causados pelo conflito.

"A incansável mediação do Paquistão e do Catar proporcionou grandes avanços para acabar com a guerra no Líbano", comentou no X o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, após o encontro na Suíça.

"As exportações de petróleo e petroquímicos são liberadas, o bloqueio é suspenso, parte dos ativos congelados é desbloqueada e um importante plano de reconstrução e desenvolvimento para o Irã é colocado em marcha", acrescentou.

JD Vance prometeu, no entanto, que seu país garantirá que o desbloqueio desses ativos "não contribuirá para financiar o terrorismo".

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, viajará de terça a quinta-feira para os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Kuwait, segundo informou seu gabinete.

Já a equipe de negociadores iranianos seguirá para Omã para discutir a gestão do Estreito de Ormuz, segundo a agência de notícias Irna.

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Teerã havia mencionado a possível aplicação de "tarifas" para navios que desejassem transitar por essa via marítima.