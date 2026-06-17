Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

AIE reduz previsão de demanda mundial de petróleo para 2026

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/06/2026 06:23

compartilhe

SIGA

A Agência Internacional de Energia (AIE) voltou a reduzir a previsão de demanda mundial de petróleo para 2026 em seu relatório mensal publicado nesta quarta-feira (17), no qual aponta o impacto "considerável" da guerra no Oriente Médio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a agência, a demanda mundial cairá em 1,1 milhão de barris diários em 2026, uma redução quase três vezes maior que a prevista no mês passado. 

Os números preliminares mostram que as entregas de petróleo do segundo trimestre de 2026 caíram quase 5% em termos anuais, devido "ao aumento dos preços dos combustíveis e às dificuldades de abastecimento".

O retrocesso trimestral nas entregas seria o primeiro desde 2020, ressalta a AIE.

Ao mesmo tempo, "os estoques continuam diminuindo em ritmo recorde, apesar da queda significativa na demanda por petróleo", afirma a AIE em seu relatório. 

A queda dos estoques é particularmente considerável nos países da OCDE (-163 milhões de barris), que atingiram seu menor nível desde 1990.

Em escala global, os estoques diminuíram quase 220 milhões de barris entre abril e maio. 

Embora o acordo alcançado entre Estados Unidos e Irã para acabar com a guerra e desbloquear o Estreito de Ormuz — por onde transita 20% do petróleo mundial — "abra a porta para a retomada das exportações do Oriente Médio, as limitações operacionais e políticas" continuam presentes e "ofuscam as perspectivas", afirma a agêmncia. 

Para 2027, a AIE prevê um aumento "modesto" da demanda (em torno de 2 mb/d), mas uma forte recuperação da oferta (+8 mb/d), o que poderia representar um "alívio bem-vindo" ao mercado de petróleo e uma "oportunidade" para reconstruir os estoques.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hrc/jbo/abx/meb/avl/fp

Tópicos relacionados:

aie economia energia guerra indicador ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay