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Preços do petróleo se aproximam dos níveis de antes da guerra

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Repórter
24/06/2026 19:37

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Os preços do petróleo seguiram em queda nesta quarta-feira (24), situando-se em níveis que não eram vistos desde o início da guerra no Oriente Médio pela retomada progressiva do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz.

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O preço do barril de Brent do Mar do Norte, referência mundial do petróleo, para entrega em agosto fechou em queda de 4,33%, a 73,74 dólares. Foi a primeira vez que o Brent cai abaixo dos 75 dólares desde o início da guerra.

O West Texas Intermediate (WTI), referência dos Estados Unidos, para entrega no mesmo mês, fechou em baixa de 3,92%, a 70,34 dólares o barril.

"A queda atual é provocada por um aumento marcado no tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz", disse, em nota, David Morrison, analista da Trade Nation.

Por volta das 15h30 GMT desta quarta-feira (12h30 de Brasília), a plataforma de rastreamento marítimo Kpler reportou 17 travessias de navios de transporte de matérias-primas frente a 25 na véspera.

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, mencionou, nesta quarta-feira, um número muito superior. Em postagem no X, ele assegurou que 72 navios atravessaram o estreito nas últimas 24 horas.

Mas analistas da Oxford Economics advertiram que "o tráfego através do estreito continua sendo mais caro e perigoso que antes da guerra pela presença potencial de minas, o que impulsiona para cima os prêmios de segurança".

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bur-els-ni/myl/fio/lb/nn/mvv

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