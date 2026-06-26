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Aposentadoria além do INSS: 5 opções de previdência privada

PGBL ou VGBL? CDB ou Tesouro Direto? Conheça alternativas de investimento para complementar a renda do INSS e garantir um futuro mais tranquilo

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
26/06/2026 17:49

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Aposentadoria além do INSS: 5 opções de previdência privada
Ferramentas digitais auxiliam no planejamento da aposentadoria e na busca por investimentos complementares ao INSS crédito: iStock

Planejar a aposentadoria contando apenas com o benefício do INSS pode ser insuficiente para quem busca tranquilidade financeira no futuro. Diante das constantes mudanças nas regras, muitos brasileiros procuram formas de complementar a renda e garantir um padrão de vida mais confortável. A boa notícia é que o mercado oferece diversas alternativas de investimento para esse objetivo.

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Construir um patrimônio sólido ao longo dos anos é a chave para uma aposentadoria segura. Seja por meio de planos de previdência privada ou de outras aplicações financeiras, o importante é começar o quanto antes. O tempo é um grande aliado para fazer o dinheiro render com o efeito dos juros compostos. Conhecer as opções disponíveis é o primeiro passo para tomar a decisão mais adequada ao seu perfil.

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Opções para complementar a aposentadoria

Cada modalidade de investimento possui características próprias de risco, rentabilidade e tributação. Avaliar esses pontos é fundamental para montar uma carteira diversificada e alinhada às suas expectativas para o futuro. Veja a seguir cinco alternativas populares no mercado.

  1. PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre)
    Indicado para quem faz a declaração completa do Imposto de Renda. A principal vantagem é a possibilidade de abater as contribuições da base de cálculo do imposto, até o limite de 12% da renda bruta anual. A tributação ocorre no momento do resgate, incidindo sobre o valor total acumulado.

  2. VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre)
    Ideal para quem entrega a declaração simplificada do Imposto de Renda ou é isento. Nesse plano, não há benefício fiscal durante a fase de acumulação, mas a tributação no resgate é mais branda: o imposto incide apenas sobre os rendimentos, e não sobre o montante total.

  3. Tesouro Direto
    É considerado o investimento mais seguro do país, pois os títulos são garantidos pelo Tesouro Nacional. Funciona como um empréstimo ao governo federal. Existem opções com rentabilidade prefixada, pós-fixada (atrelada à taxa Selic) ou híbrida (vinculada à inflação), permitindo diversificar conforme o cenário econômico.

  4. CDB (Certificado de Depósito Bancário)
    Os CDBs são títulos emitidos por bancos para captar recursos. Sua rentabilidade costuma ser atrelada ao CDI, um indicador que acompanha de perto a taxa Selic. Um dos maiores atrativos é a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que assegura até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira.

  5. Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs)
    Permitem investir em um portfólio de imóveis, como shoppings, prédios comerciais e galpões logísticos. A grande vantagem é o recebimento de rendimentos mensais, que são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. É uma forma de obter uma renda passiva recorrente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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