Aposentadoria além do INSS: 5 opções de previdência privada

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Planejar a aposentadoria contando apenas com o benefício do INSS pode ser insuficiente para quem busca tranquilidade financeira no futuro. Diante das constantes mudanças nas regras, muitos brasileiros procuram formas de complementar a renda e garantir um padrão de vida mais confortável. A boa notícia é que o mercado oferece diversas alternativas de investimento para esse objetivo.

Construir um patrimônio sólido ao longo dos anos é a chave para uma aposentadoria segura. Seja por meio de planos de previdência privada ou de outras aplicações financeiras, o importante é começar o quanto antes. O tempo é um grande aliado para fazer o dinheiro render com o efeito dos juros compostos. Conhecer as opções disponíveis é o primeiro passo para tomar a decisão mais adequada ao seu perfil.

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Opções para complementar a aposentadoria

Cada modalidade de investimento possui características próprias de risco, rentabilidade e tributação. Avaliar esses pontos é fundamental para montar uma carteira diversificada e alinhada às suas expectativas para o futuro. Veja a seguir cinco alternativas populares no mercado.

PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre)

Indicado para quem faz a declaração completa do Imposto de Renda. A principal vantagem é a possibilidade de abater as contribuições da base de cálculo do imposto, até o limite de 12% da renda bruta anual. A tributação ocorre no momento do resgate, incidindo sobre o valor total acumulado. VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre)

Ideal para quem entrega a declaração simplificada do Imposto de Renda ou é isento. Nesse plano, não há benefício fiscal durante a fase de acumulação, mas a tributação no resgate é mais branda: o imposto incide apenas sobre os rendimentos, e não sobre o montante total. Tesouro Direto

É considerado o investimento mais seguro do país, pois os títulos são garantidos pelo Tesouro Nacional. Funciona como um empréstimo ao governo federal. Existem opções com rentabilidade prefixada, pós-fixada (atrelada à taxa Selic) ou híbrida (vinculada à inflação), permitindo diversificar conforme o cenário econômico. CDB (Certificado de Depósito Bancário)

Os CDBs são títulos emitidos por bancos para captar recursos. Sua rentabilidade costuma ser atrelada ao CDI, um indicador que acompanha de perto a taxa Selic. Um dos maiores atrativos é a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que assegura até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira. Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs)

Permitem investir em um portfólio de imóveis, como shoppings, prédios comerciais e galpões logísticos. A grande vantagem é o recebimento de rendimentos mensais, que são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. É uma forma de obter uma renda passiva recorrente. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.