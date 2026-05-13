Previdência privada vale a pena? 5 dicas para escolher o plano ideal

Diante das incertezas sobre o futuro da aposentadoria pública, a previdência privada se consolida como uma alternativa para quem busca segurança financeira na terceira idade. Esse tipo de investimento de longo prazo pode garantir uma renda complementar e mais tranquilidade, mas a escolha do plano ideal exige atenção a detalhes que fazem toda a diferença no resultado final.

Entender a diferença entre os dois principais tipos de planos é o primeiro passo. O PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) é indicado para quem faz a declaração completa do Imposto de Renda, pois permite deduzir as contribuições da base de cálculo, até o limite de 12% da renda bruta tributável anual. Já o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) é mais vantajoso para quem declara no modelo simplificado ou é isento.

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5 pontos para avaliar antes de contratar

Tributação: você precisará escolher entre a tabela progressiva ou a regressiva. A progressiva segue a mesma lógica do Imposto de Renda sobre salários, com alíquotas que aumentam conforme o valor do resgate. A regressiva beneficia o longo prazo, com alíquotas que diminuem com o tempo, começando em 35% e podendo chegar a 10% para investimentos mantidos por mais de 10 anos. É importante notar que, graças à Lei 14.803/2024, a escolha do regime tributário pode ser feita no momento do resgate, e não apenas na contratação, o que garante mais flexibilidade ao investidor.

Taxas: as principais são a de administração e a de carregamento. A taxa de administração remunera a gestão do fundo e incide sobre todo o patrimônio acumulado. A de carregamento, cada vez mais rara, é um percentual descontado sobre cada depósito. Compare as taxas entre diferentes instituições, pois elas impactam diretamente sua rentabilidade.

Rentabilidade: analise o histórico de rendimento dos fundos oferecidos. Não se prenda apenas ao resultado do último mês ou ano. É fundamental observar a consistência do desempenho em janelas de tempo maiores, como nos últimos cinco anos, e comparar com indicadores de mercado, como o CDI.

Perfil de investimento: os planos oferecem fundos com diferentes níveis de risco. Fundos de renda fixa são mais conservadores, enquanto os multimercados e de ações são indicados para perfis moderados e arrojados, respectivamente. Escolha um que esteja alinhado com sua tolerância a oscilações e seus objetivos de longo prazo.

Portabilidade: uma grande vantagem da previdência privada é a possibilidade de transferir seu saldo para outro plano ou instituição sem custo e sem a necessidade de pagar Imposto de Renda. Se você encontrar um plano com taxas menores ou rentabilidade melhor no futuro, pode fazer a mudança facilmente. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.