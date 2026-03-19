Tesouro Direto para iniciantes: um guia para começar a investir agora

Investir no Tesouro Direto se tornou uma das principais portas de entrada para quem busca segurança e um rendimento superior ao da poupança. Com a possibilidade de começar a investir a partir de R$ 30, essa modalidade de investimento atrai brasileiros que desejam fazer o dinheiro trabalhar a seu favor, mas sem correr os riscos do mercado de ações.

De forma simples, ao comprar um título do Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo federal. Em troca, ele se compromete a devolver o valor acrescido de juros em uma data futura. Por ser garantido pelo Tesouro Nacional, é considerado o investimento mais seguro do país.

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Conheça os principais títulos

Antes de investir, é fundamental entender as opções disponíveis. Cada título funciona de uma maneira diferente e atende a objetivos distintos. Os três tipos principais são:

Tesouro Selic: seu rendimento acompanha a taxa básica de juros da economia, a Selic. É ideal para quem está montando uma reserva de emergência, pois tem liquidez diária e baixo risco de perdas em caso de resgate antecipado.

Tesouro Prefixado: a taxa de juros é definida no momento da compra. Isso significa que você sabe exatamente quanto seu dinheiro vai render se mantiver o título até a data de vencimento. É indicado para objetivos de médio prazo.

Tesouro IPCA+: oferece um rendimento híbrido, com uma parte fixa mais a variação da inflação (medida pelo IPCA). Protege seu poder de compra ao longo do tempo, sendo uma ótima opção para planos de longo prazo, como a aposentadoria.

Passo a passo para começar a investir

O processo para investir no Tesouro Direto é totalmente online e mais simples do que parece. Basta seguir alguns passos para realizar sua primeira aplicação.

Abra conta em uma corretora: para comprar os títulos, você precisa de uma instituição financeira habilitada, como um banco ou uma corretora de valores. A B3 cobra uma taxa de custódia de 0,20% ao ano sobre o valor investido, mas a maioria das corretoras não cobra taxa adicional de administração. Transfira o dinheiro: após abrir a conta, envie o valor que deseja investir da sua conta bancária para a conta da corretora, geralmente via TED ou Pix. Escolha o título ideal: acesse a plataforma de investimentos da corretora, procure pela seção de Tesouro Direto e analise os títulos disponíveis. Leve em conta seus objetivos e o prazo de vencimento de cada um. Realize a compra: defina o valor que quer aplicar e confirme a operação. Pronto, você já se tornou um investidor do Tesouro Direto.

É importante lembrar que o rendimento do Tesouro Direto sofre a incidência de Imposto de Renda, que segue uma tabela regressiva: quanto mais tempo o dinheiro fica aplicado, menor é a alíquota cobrada, variando de 22,5% a 15%. Os valores mínimos para investimento variam conforme o título escolhido, podendo ser inferiores a R$ 30 em alguns casos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.