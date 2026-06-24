Tesouro Direto ou CDB: qual o melhor investimento para sua reserva?

Decidir onde aplicar a reserva de emergência é uma dúvida comum para quem busca segurança e algum rendimento. No universo da renda fixa, o Tesouro Direto e os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) se destacam como as opções mais procuradas pelos brasileiros. Ambos são considerados investimentos de baixo risco, mas possuem características que os tornam mais ou menos adequados dependendo do seu objetivo.

Entender a diferença fundamental entre eles é o primeiro passo. Ao investir no Tesouro Direto, você está basicamente emprestando dinheiro para o governo federal. Por isso, é visto como o investimento mais seguro do país, pois a garantia de pagamento é do próprio Tesouro Nacional.

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Já os CDBs são títulos emitidos por bancos. Nesse caso, o dinheiro é emprestado para uma instituição financeira em troca de uma remuneração. A segurança aqui vem do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que protege o investidor em até R$ 250 mil por CPF e por instituição em caso de quebra do banco.

Principais diferenças na prática

A escolha entre um e outro passa pela análise de três pontos principais: rentabilidade, liquidez e segurança. Embora ambos sejam seguros, a forma como remuneram e a facilidade de resgate do dinheiro podem variar bastante.

A rentabilidade do Tesouro Direto costuma estar atrelada à taxa Selic (no caso do Tesouro Selic) ou à inflação (Tesouro IPCA+). Os CDBs, por sua vez, geralmente pagam um percentual do CDI, uma taxa que acompanha de perto a Selic. É comum encontrar CDBs de bancos médios que oferecem um rendimento superior ao do Tesouro Selic para atrair investidores.Para a reserva de emergência, a liquidez é fundamental. O Tesouro Selic permite o resgate do dinheiro no mesmo dia (D+0) para solicitações feitas em dias úteis dentro do horário comercial, o que o torna ideal para imprevistos. No caso dos CDBs, a liquidez pode variar. Existem opções com resgate diário, mas muitas só permitem a retirada do valor no vencimento do título. É preciso ter atenção a essa condição antes de investir.

Em relação aos impostos, não há diferença. Tanto o Tesouro Direto quanto os CDBs seguem a mesma tabela regressiva de Imposto de Renda, que diminui conforme o tempo de aplicação. Portanto, a escolha deve se basear principalmente na combinação de rentabilidade e liquidez que melhor atende às suas necessidades.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.