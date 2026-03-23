Tesouro Direto ou CDB: qual o melhor investimento para sua reserva

Decidir onde aplicar a reserva de emergência é um passo crucial para a saúde financeira. Entre as opções mais seguras e populares de renda fixa no Brasil, o Tesouro Direto e o Certificado de Depósito Bancário (CDB) se destacam. Ambos são conservadores, mas possuem diferenças importantes que podem influenciar sua escolha.

A principal distinção está em quem emite esses títulos. No Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo federal. Já no CDB, o empréstimo é feito para um banco. Essa diferença define o nível de segurança e a forma de rentabilidade de cada um, sendo fatores decisivos na hora de investir.

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O que é o Tesouro Direto?

O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional que permite a compra de títulos públicos por pessoas físicas. Para uma reserva de emergência, o título mais indicado é o Tesouro Selic. Sua rentabilidade acompanha a taxa básica de juros da economia, a Selic, e ele possui liquidez diária, ou seja, você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento.

A segurança é o seu maior atrativo, pois os títulos são 100% garantidos pelo governo, considerado o emissor mais seguro do país. Isso significa que o risco de não receber o valor investido de volta é praticamente zero.

E o CDB, como funciona?

O CDB é um título emitido por bancos para captar recursos. Ao investir, você está emprestando dinheiro para a instituição financeira. Em troca, ela paga juros, que geralmente acompanham o CDI (Certificado de Depósito Interbancário), um indicador muito próximo da taxa Selic. Assim como no Tesouro, existem CDBs com liquidez diária, ideais para a reserva.

A segurança dos CDBs é garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que protege até R$ 250 mil por CPF em cada instituição financeira. Bancos menores costumam oferecer taxas de rentabilidade mais atrativas para atrair investidores.

Como escolher o melhor para sua reserva

A decisão final depende do seu perfil e prioridades. Para quem busca a máxima segurança possível, o Tesouro Selic é imbatível. Ele é a escolha ideal para o investidor mais conservador, que não abre mão da garantia soberana do governo federal.

Por outro lado, os CDBs com liquidez diária podem oferecer uma rentabilidade ligeiramente superior. Se você encontrar um CDB que pague acima de 100% do CDI e se sentir confortável com a proteção do FGC, essa pode ser uma alternativa vantajosa para potencializar os ganhos da sua reserva de emergência.

A tributação do Imposto de Renda, que incide sobre os rendimentos, é a mesma para ambos. A alíquota segue uma tabela regressiva que começa em 22,5% para aplicações de até seis meses e chega a 15% para investimentos mantidos por mais de dois anos. Portanto, o fator decisivo será a combinação entre segurança e o potencial de retorno que cada opção oferece.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.