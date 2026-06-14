Preço do petróleo cai após anúncio de acordo entre EUA e Irã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os contratos futuros do barril de petróleo Brent para agosto abriram a sessão deste domingo (14/6) negociados a US$ 83,61, queda de 4,18%. A cotação foi diretamente influenciada pelos primeiros anúncios de que Estados Unidos e Irã firmaram um acordo para encerrar a guerra.

As negociações seguiram a tendência de forte queda na sexta-feira (12/6), quando os contratos a bateram US$ 86,50, o menor patamar desde março.



Neste domingo, o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, disse que Estados Unidos e Irã chegaram a um acordo para encerrar os conflitos e realizarão, na próxima sexta-feira (19/6), uma cerimônia de assinatura dos termos de paz.



"O acordo com a República Islâmica do Irã está concluído", escreveu o presidente Donald Trump na Truth Social logo após o anúncio de Sharif.



Segundo a agência Reuters, o acordo foi alcançado apesar do ataque israelense ao Líbano neste domingo, movimento que atraiu críticas tanto do Irã quanto de Trump.



Os termos ainda não foram divulgados, mas Sharif disse que o pacto previa o "fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, inclusive no Líbano".



Pessoas próximas às negociações disseram à Reuters que a minuta do acordo estabelece, entre outros pontos, a reabertura do estreito de Hormuz, o fim do bloqueio americano aos portos iranianos e ampliaria o período de cessar-fogo, abrindo caminho para negociar o fim do programa nuclear do Irã, que ganharia um período adicional de 60 dias para negociações adicionais.



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Trump afirmou que a abertura do estreito será feira "sem pedágio" e que o bloqueio naval dos EUA será encerrado. "Navios do mundo, liguem seus motores. Deixem o petróleo fluir", disse Trump.