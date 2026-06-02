Perdi o prazo do Imposto de Renda 2026: e agora? Veja o passo a passo
O prazo encerrou em 29 de maio, mas ainda é possível regularizar a situação com a Receita Federal; saiba como declarar em atraso, qual o valor da multa e como evitar a malha fina
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O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025) encerrou em 29 de maio de 2026, mas quem perdeu a data ainda pode regularizar a situação com a Receita Federal. A boa notícia é que o processo para enviar o documento em atraso é simples e feito pelo mesmo programa utilizado no período regular. No entanto, a pendência gera uma multa automática.
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Com o prazo encerrado no final de maio, resolver a questão o quanto antes é fundamental para evitar que o CPF fique com o status de "pendente de regularização", o que pode trazer uma série de complicações. A entrega fora do prazo impede, por exemplo, a emissão de passaporte, a obtenção de empréstimos, a abertura de contas bancárias e a participação em concursos públicos.
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Qual o valor da multa por atraso?
A multa por atraso é calculada automaticamente pelo sistema da Receita Federal assim que a declaração é enviada. O valor é de R$ 165,74 (valor mínimo) ou 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor entre os dois. O limite máximo é de 20% do imposto a ser pago.
Para contribuintes que têm imposto a restituir ou que não têm imposto a pagar, a multa aplicada será de R$ 165,74. O pagamento deve ser realizado em até 30 dias após a entrega da declaração. Caso contrário, juros de mora, baseados na taxa Selic, começarão a incidir sobre o valor.
Como declarar o Imposto de Renda em atraso?
O procedimento para acertar as contas com o Fisco é bastante direto e pode ser feito pelo computador ou celular. O contribuinte deve seguir os mesmos passos da declaração regular, com a única diferença sendo a geração da guia para pagamento da multa. Veja o passo a passo:
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Acesse o programa: baixe a versão mais recente do programa do IRPF no site da Receita Federal ou utilize o aplicativo "Meu Imposto de Renda".
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Preencha os dados: informe todos os seus rendimentos, despesas, bens e direitos, exatamente como faria no período normal. Reúna todos os informes de rendimentos e recibos necessários.
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Envie a declaração: ao finalizar o preenchimento, o próprio sistema identificará que a entrega está sendo feita fora do prazo.
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Gere o DARF da multa: após a transmissão, o sistema emitirá a Notificação de Lançamento da Multa e o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) para o pagamento.
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Pague a multa: realize o pagamento da guia dentro do vencimento para evitar juros e regularizar sua situação fiscal de uma vez.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.