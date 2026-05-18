Restituição do Imposto de Renda: veja se você recebe no 1º lote

A Receita Federal libera nesta semana a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. A partir das 9h de sexta-feira, 22 de maio, os cidadãos poderão verificar se foram contemplados no pagamento inicial.

O depósito do valor será feito no dia 29 de maio nas contas bancárias informadas. O acesso aos dados pode ser feito tanto pelo site oficial do órgão quanto pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda".

Esta rodada de abertura foca em contribuintes que possuem prioridade legal, conforme os critérios estabelecidos pela Lei nº 9.250/95.

Cronograma de pagamentos para 2026

1º lote: liberação dos valores em 29 de maio, destinada aos grupos com prioridade legal.

2º lote: crédito bancário programado para o dia 30 de junho, seguindo a ordem de entrega das declarações.

3º lote : pagamento disponível aos contribuintes em 31 de julho, com depósito automático na conta informada.

4º lote: encerramento do calendário regular no dia 28 de agosto, sendo a última rodada de pagamentos prevista.

Como verificar o status da declaração

Para realizar a verificação, o contribuinte deve utilizar sua conta Gov.br no portal da Receita. Após o login, basta acessar a opção "Imposto de Renda" e selecionar "Consultar minha restituição".

O sistema informará se o valor já foi encaminhado para a instituição financeira indicada na declaração. Caso o dinheiro não seja resgatado no prazo de um ano, o crédito automático é perdido.

Nessa situação, a recuperação do montante precisa ser solicitada manualmente por meio do portal e-CAC. No ambiente virtual, o usuário deve acessar o menu "Meu Imposto de Renda" e preencher a solicitação de restituição não resgatada na rede bancária.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.