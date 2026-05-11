Restituição do IR via Pix: garanta prioridade e receba mais rápido

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A declaração do Imposto de Renda 2026 trouxe novidades importantes para os contribuintes que têm valores a receber. A principal delas é a possibilidade de receber a restituição via Pix, uma medida que não só agiliza o processo, mas também coloca o contribuinte em uma posição prioritária na fila de pagamentos.

Para quem tem pressa em receber o dinheiro de volta, optar pelo Pix é a estratégia mais recomendada. Além da velocidade da transação, a Receita Federal incluiu essa modalidade em um dos grupos prioritários, logo após as prioridades legais. Vale lembrar que o prazo final para a entrega da declaração é 29 de maio de 2026.

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Essa modernização busca simplificar o pagamento e reduzir erros com dados bancários. Em 2026, a Receita Federal também ajustou o calendário, reduzindo o número de lotes de cinco para quatro pagamentos, com a expectativa de que 80% dos contribuintes sejam restituídos já nos dois primeiros lotes.

Como cadastrar o Pix para receber a restituição

O processo para escolher o Pix é simples e feito diretamente no programa da declaração. No entanto, é fundamental prestar atenção a um detalhe crucial: a chave Pix informada deve ser, obrigatoriamente, o CPF do titular da declaração. Chaves como e-mail, telefone ou chaves aleatórias não serão aceitas.

Siga o passo a passo:

Ao preencher ou revisar sua declaração, vá até a ficha "Informações Bancárias", no final do formulário. No campo "Tipo de Conta", selecione a opção "Pix". O campo para a chave será preenchido automaticamente com o CPF do declarante, não sendo possível alterá-lo. Finalize e envie sua declaração. Pronto! Você já está habilitado para receber a restituição via Pix e entrou na fila de prioridade.

Quem tem prioridade na fila da restituição?

A ordem de pagamento da restituição do Imposto de Renda segue critérios de prioridade definidos por lei, com a inclusão de um novo grupo para quem usa a declaração pré-preenchida ou o Pix. Com as atualizações para 2026, a fila ficou organizada da seguinte forma:

Grupo 1: Idosos com 60 anos ou mais.

Grupo 2: Contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave.

Grupo 3: Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Grupo 4: Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix (chave CPF).

Grupo 5: Demais contribuintes.

Ao escolher o Pix, portanto, você entra no quarto grupo prioritário, logo após as prioridades legais, e passa na frente dos contribuintes que não se enquadram em nenhum critério.

Calendário de Restituição IR 2026

Os pagamentos serão realizados em quatro lotes mensais. Confira as datas:

1º lote: 29 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 28 de agosto Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

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