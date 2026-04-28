IPCA-15: inflação de abril sobe menos que o esperado; confira os dados

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A inflação medida pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) acelerou a 0,89% em abril, após marcar 0,44% em março, apontam dados divulgados nesta terça-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



O novo resultado ficou abaixo da mediana das projeções do mercado financeiro, que era de 0,99%, conforme pesquisa da agência Bloomberg. O intervalo das estimativas ia de 0,7% a 1,11%.



Com os dados de abril, o IPCA-15 passou a acumular inflação de 4,37% em 12 meses, segundo o IBGE. A variação acumulada era de 3,9% até março.



Por ser divulgado antes, o IPCA-15 sinaliza uma tendência para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), também publicado pelo IBGE.



O IPCA é o índice oficial de preços do Brasil, servindo de referência para a meta de inflação perseguida de maneira contínua pelo BC (Banco Central).



O centro da meta é de 3% ao ano no acumulado de 12 meses, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Isso significa teto de 4,5% e piso de 1,5%.



A divulgação do IPCA-15 coincide com a nova reunião do Copom (Comitê de Política Monetária). O colegiado do BC tem reunião a partir desta terça para definir o patamar da taxa básica de juros, a Selic, que está em 14,75% ao ano. A decisão do comitê sai na quarta (29).



Analistas esperam corte de apenas 0,25 ponto percentual, o que levaria a Selic para 14,5%.



A taxa de juros é a ferramenta do BC para controlar a inflação. O Copom iniciou um ciclo de redução da Selic em março, após o registro de sinais de trégua dos preços no país.



O cenário, contudo, passou por mudanças a partir da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. O conflito provocou disparada nas cotações do petróleo, encarecendo combustíveis no Brasil.



A situação preocupa o governo Lula (PT) antes das eleições de outubro. Com o alerta, o Executivo anunciou medidas para tentar conter a alta de produtos como o óleo diesel. O combustível influencia o custo de fretes de mercadorias diversas, incluindo alimentos.



Após o início da guerra, que também pressionou os preços de fertilizantes usados na produção agrícola, analistas revisaram para cima as projeções para a inflação.



A mediana das estimativas do mercado financeiro aponta IPCA de 4,86% ao final de 2026, de acordo com a edição mais recente do boletim Focus, divulgada na segunda (27) pelo BC. Quatro semanas antes, a expectativa era de 4,31%.



Isso mostra que o mercado passou a prever alta acima do teto de 4,5% da meta de inflação perseguida pelo BC.



Uma das diferenças entre o IPCA-15 e o IPCA é o período de coleta dos dados. O IPCA-15 abrange a segunda metade do mês anterior e a primeira do mês de referência ?no caso do índice de abril, divulgado nesta terça, a apuração foi realizada de 18 de março a 15 de abril.



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Já o levantamento do IPCA ocorre ao longo do mês de referência. Por isso, o índice de abril ainda não está fechado. Será publicado pelo IBGE em duas semanas, em 12 de maio.