Selic caiu para 14,75%: como isso afeta seu dia a dia? Veja 5 impactos

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de reduzir a taxa Selic de 15% para 14,75% ao ano, anunciada em 18 de março de 2026 em Brasília, tem um efeito direto no seu cotidiano. Mais do que um número para o mercado financeiro, a taxa básica de juros serve como um termômetro que ajusta o custo do dinheiro no Brasil, influenciando desde o financiamento do carro novo até o rendimento daquela reserva de emergência.

Na prática, a Selic é a principal ferramenta do governo para controlar a inflação. Com o corte de 0,25 ponto percentual, o Banco Central sinaliza o início de um ciclo de afrouxamento monetário, o que deve trazer mudanças graduais para quem tem dívidas ou investimentos. Entender essa dinâmica é fundamental para planejar suas finanças pessoais.

Como a queda da Selic afeta seu bolso?

1. Crédito mais barato à vista

Este é o impacto mais imediato. Com o início da queda da Selic, a tendência é que empréstimos pessoais, financiamentos de veículos e outras modalidades de crédito comecem a ficar mais baratos nos próximos meses. Os bancos tendem a oferecer condições melhores, com juros menores, tanto para quem vai pegar um novo empréstimo quanto para alguns contratos já existentes com taxas pós-fixadas.

2. Financiamento da casa própria

A compra de um imóvel também é diretamente afetada. A maioria dos financiamentos imobiliários utiliza taxas que, de alguma forma, são influenciadas pela Selic. A queda da taxa básica tende a baratear o crédito imobiliário, o que pode significar prestações mais leves para novos contratos e um cenário mais favorável para quem planeja realizar o sonho da casa própria.

3. Juros do cartão de crédito e cheque especial

As duas modalidades com os juros mais altos do mercado também sentem a mudança. Embora não sigam a Selic na mesma proporção, uma queda na taxa básica pode aliviar a pressão sobre os juros do rotativo e do cheque especial, ainda que de forma mais lenta. O custo de entrar no vermelho tende a diminuir gradualmente.

4. Rendimento dos investimentos

Nem tudo é sobre dívidas. Com a Selic em 14,75% ao ano, seus investimentos de renda fixa, como o Tesouro Selic e CDBs que pagam um percentual do CDI, passam a render um pouco menos. A tendência é que, com novos cortes, essas aplicações se tornem gradualmente menos rentáveis, o que pode levar investidores a buscarem alternativas com maior risco para manter seus ganhos.

5. Inflação e poder de compra

De forma indireta, a Selic mexe com os preços no supermercado. Ao reduzir os juros, o Banco Central busca estimular a economia, o que pode aquecer a demanda e gerar um leve aumento nos preços. O desafio do Copom é calibrar a queda da taxa para incentivar o crescimento sem perder o controle da inflação, garantindo que seu dinheiro não perca poder de compra no fim do mês.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.