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Itaú vai comprar ativos do BRB

O Itaú Unibanco confirmou acordo para compra de ativos do BRB e disse à CVM que a operação não é fato relevante por considerar os valores imateriais

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Samanta Sallum - Correio Braziliense - Correio Braziliense
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Repórter
15/04/2026 22:05

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Sede do Itaú Unibanco, que confirmou acordo para aquisição de ativos do BRB
Sede do Itaú Unibanco, que confirmou acordo para aquisição de ativos do BRB crédito: Divulgação / SEEB Bauru

O banco Itaú Unibanco divulgou comunicado em resposta a questionamento feito pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), acerca de notícia publicada pelo Correio Braziliense. O Itaú Unibanco confirmou nesta quarta-feira (15) que uma de suas subsidiárias “celebrou instrumento por meio do qual se comprometeu a adquirir” ativos do Banco de Brasília (BRB). Não foram informados valores ou detalhes do acordo.

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O diretor de Relações com Investidores do banco, Gustavo Lopes Rodrigues, assinou o informe oficial. Esclareceu porque a instituição não publicou Fato Relevante para divulgar aos acionistas a transação.

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“Não obstante, os valores envolvidos na referida transação são imateriais para a companhia, de acordo com os seus critérios, razão pela qual tal transação não se qualifica como ‘fato relevante’ para o Itaú Unibanco para fins da legislação”, respondeu.

Negociação com BTG 

O banqueiro André Esteves, do BTG,, afirmou em evento em São Paulo que estaria avaliando a aquisição de ativos do BRB e que Itaú Unibanco e o Bradesco “já negociaram com o BRB R$ 1 bilhão em carteiras de contratos de empréstimos concedidos pelos estados e municípios com aval da União”. A informação foi publicada em matéria do Correio Braziliense na terça-feira, assinada pela jornalista Rosana Hessel.

O BRB enfrenta uma crise após a compra de carteiras do Banco Master. Segundo a instituição, será necessário provisionar cerca de R$ 8,8 bilhões. No entanto, uma auditoria forense independente apontou a necessidade de R$ 13 bilhões.

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A própria instituição financeira informou que os ativos adquiridos do Master considerados saudáveis estão avaliados em R$ 21,9 bilhões.

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