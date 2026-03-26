Fiemg adquire Expominas Juiz de Fora por R$ 39,6 milhões

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) adquiriu o imóvel onde funciona o Expominas Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A compra foi formalizada nesta quinta-feira (26/3) na sede da entidade, em Belo Horizonte, com a presença do presidente Flávio Roscoe e de Luísa Barreto, diretora-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), empresa estatal que era proprietária do espaço.

Focado na ampliação de eventos e no fortalecimento da economia regional, o investimento total foi de R$ 39,6 milhões. Localizado às margens da BR-040, o Expominas Juiz de Fora ocupa um terreno de aproximadamente 120 mil m² e conta com cerca de 19,7 mil m² de área construída, incluindo galpão multiuso e estruturas de apoio. A capacidade é para até 13 mil pessoas, com possibilidade de realização de até seis eventos distintos ao mesmo tempo.



Segundo Roscoe, a iniciativa tem relação com a estratégia da Fiemg de promover o desenvolvimento econômico no interior do estado. “A aquisição do Expominas Juiz de Fora representa um investimento direto na dinamização da economia da Zona da Mata. A proposta é transformar o espaço em um polo de geração de negócios, eventos e inovação, com integração entre indústria, educação e turismo”, afirmou.



De acordo com a Codemge, o equipamento apresentava baixa taxa de ocupação e gerava prejuízo anual aproximado de R$ 1,3 milhão, motivo pelo qual sua transferência abre caminho para uma gestão voltada à eficiência e à ampliação de resultados. “A formalização dessa venda contribui para a sustentabilidade da gestão pública e para o desenvolvimento de Minas Gerais, principalmente a região da Zona da Mata”, avaliou Luíza Barreto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a aquisição, a Fiemg pretende ampliar a utilização do espaço, com maior frequência de feiras, congressos, encontros empresariais, eventos industriais e iniciativas educacionais, consolidando o Expominas Juiz de Fora como um polo regional de negócios, inovação e conhecimento. A expectativa é que o espaço passe a atrair eventos de maior porte e diversificação, aumentando o fluxo de visitantes e impulsionando setores como turismo, comércio e serviços na região.