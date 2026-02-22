Prefeito de Itabira manifesta simpatia por Pacheco como pré-candidato

Durante entrevista ao programa EM Minas, da TV Alterosa, do jornal Estado de Minas e do Portal Uai, o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage (PSB), falou do cenário eleitoral em Minas.

“As eleições de Minas Gerais estão confusas. Tem muito candidato, muita gente vai para lá, vai para cá. Eu torço para que a gente tenha um próximo governador que realmente tenha uma visão estratégica, que consiga negociar, que tenha habilidade de negociação sobre essa dívida bilionária de Minas Gerais, que não deveria ter”, avaliou.

“Eu torço muito pelo Rodrigo Pacheco. Tenho uma proximidade com ele que não é por amizade, é por conhecer a competência, a capacidade de gestão, de articulação. É um mineiro, agora duas vezes presidente do Congresso Nacional, com essa experiência política, um jurista, conhece profundamente as leis deste país, com articulações internacionais. Entendo que ele é o mais preparado para uma nova fase, para essa fase que Minas Gerais vive hoje”, declarou.

Mas Lage manifestou preocupação: “Vejo com apreensão esse recuo dele, porque acho que é o melhor nome para Minas Gerais nesse momento. É o melhor nome para realmente virar essa página da crise fiscal do estado e colocar Minas de novo no trilho do desenvolvimento.”

Confira a entrevista na íntegra na edição impressa deste domingo do Estado de Minas e no YouTube do Portal Uai.

