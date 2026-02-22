Barragens de Itabira são seguras, afirma prefeito

O prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage (PSB), que também comanda a Associação Brasileira dos Municípios Mineradores, garante que as barragens localizadas no município são seguras. E que o grande problema é a proximidade da exaustão mineral em 15 anos.

“Eu diria com muita tranquilidade, como prefeito, que as barragens em Itabira não são um problema”, disse ele em entrevista ao programa EM Minas, da TV Alterosa, do jornal Estado de Minas e do Portal Uai.

“O maior problema da cidade é a exaustão mineral, o término do minério de ferro sem a cidade se preparar para a diversificação econômica. Segundo o relatório que a Vale emite para a Bolsa de Nova York, temos minério até 2041. Isso é amanhã!”, ressaltou Lage.

Segundo ele, só da mineração, são 15 barragens no município. “Não é para assustar, mas são 500 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério depositados nessas barragens”, informou.

