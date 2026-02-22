Assine
EM MINAS

Prefeito diz que Itabira precisa ser reinventada

Marco Antônio Lage, que também presidente da Associação Brasileira dos Municípios Mineradores, concedeu entrevista à TV Alterosa e ao EM

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
22/02/2026 06:00

Marco Antônio Lage, prefeito de Itabira
Marco Antônio Lage, prefeito de Itabira crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Itabira precisa ser reinventada a partir da escassez mineral que virá nos próximos 15 anos. O alerta é do prefeito da cidade e presidente da Associação Brasileira dos Municípios Mineradores (Amig Brasil), Marco Antônio Lage (PSB), que cita um projeto em curso para levar adiante essa reinvenção do município da Região Central de Minas Gerais.

“Nós propusemos à Vale, assim que assumimos, em 2021, a criação de um programa de planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. O nome é 'Itabira Sustentável'. A Vale contratou uma consultoria internacional que trabalha conosco para estruturar todo esse programa junto com a sociedade civil organizada”, disse o prefeito em entrevista ao programa EM Minas, da TV Alterosa e do jornal Estado de Minas.

“Isso é muito importante para que não seja um projeto de governo, de uma prefeitura, de um prefeito. Esse programa envolve uma revisão do plano diretor, envolve uma gestão de resíduos sólidos, mobilidade urbana, uma organização mais ampla da cidade em 360 graus. Isso tudo significa atração de investimento”, prosseguiu Lage.

Confira a entrevista na íntegra na edição impressa deste domingo do Estado de Minas e no portal e no YouTube do Portal Uai.

Tópicos relacionados:

itabira minas-gerais vale

