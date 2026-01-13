Fui pego na malha fina do Pix, e agora? Veja o passo a passo

Quando o Fisco identifica uma diferença significativa entre os valores movimentados e a renda declarada pelo contribuinte, o cidadão pode cair na chamada “malha fina”. Receber uma notificação da Receita Federal sobre essas inconsistências pode gerar preocupação, mas o caminho para a regularização é mais simples do que parece.

O sistema permite corrigir as informações de forma online. O contribuinte precisa acessar o portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento) no site da Receita Federal. Para isso, é necessário ter uma conta no sistema Gov.br, nos níveis prata ou ouro.

Leia Mais

Dentro do portal, procure pela seção “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, clique em “Pendências de Malha”. Nesta área, o sistema detalha qual foi a inconsistência encontrada pela Receita, como a omissão de rendimentos de trabalho ou de outras fontes que foram recebidos via Pix.

Passo a passo para regularizar a situação

Após identificar o erro apontado pelo Fisco, é hora de agir para resolver a pendência e evitar multas mais pesadas. O procedimento é feito por meio da entrega de uma declaração retificadora. Siga estas etapas:

Reúna os documentos: junte todos os comprovantes que justifiquem os valores recebidos, como extratos bancários detalhados, informes de rendimentos de todas as fontes pagadoras e notas fiscais, se for o caso. Acesse o programa do Imposto de Renda: utilize o mesmo programa ou aplicativo em que você enviou a declaração original. Abra o documento já entregue e selecione a opção “Retificar Declaração”. Corrija a informação: vá diretamente ao campo onde a Receita apontou a inconsistência. Se for omissão de rendimentos, por exemplo, inclua os valores recebidos via Pix na ficha correta, como “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica” ou “Pessoa Física”. Envie a retificação e pague a diferença: após revisar todas as informações, envie a nova declaração.

Caso a correção resulte em mais impostos, o próprio programa irá gerar um DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) com o valor atualizado, incluindo multa por omissão de rendimentos e juros calculados pela taxa Selic. O pagamento do débito é essencial para sair da malha fina.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia