Limite do Pix: qual valor diário e noturno e como ajustar no app

O Pix, ferramenta de pagamento instantâneo utilizada por milhões de brasileiros, possui limites de transferência diários e noturnos estabelecidos pelo Banco Central para garantir a segurança dos usuários. O que muitos não sabem é que esses valores podem ser personalizados diretamente no aplicativo do seu banco, de acordo com as suas necessidades.

As regras foram criadas para dificultar a ação de criminosos em casos de roubo de celular ou sequestros. Por padrão, as transações feitas durante o período diurno, que vai das 6h às 20h, costumam ter um limite maior, geralmente associado ao teto que o cliente já possuía para operações como TED ou compras no cartão de débito.

Já no período noturno, entre 20h e 6h, o valor padrão é mais restritivo. O Banco Central estabeleceu um teto inicial de R$ 1.000 para transferências realizadas nesse horário. Essa medida visa proteger o correntista em um período de maior vulnerabilidade. O cliente, no entanto, pode solicitar ao banco a alteração do horário de início do período noturno, como para 22h, por exemplo.

Como ajustar o limite do Pix?

Personalizar os valores de transferência no Pix é um procedimento simples e pode ser feito a qualquer momento pelo aplicativo da sua instituição financeira. O caminho pode variar um pouco entre os bancos, mas o passo a passo geral é bastante parecido:

Acesse o aplicativo do seu banco e entre na área Pix. Procure pela opção “Meus Limites”, “Gerenciar Limites” ou um termo semelhante. Dentro dessa seção, você encontrará opções para ajustar os limites por período (diurno e noturno) e por tipo de transação. Selecione o limite que deseja alterar e informe o novo valor desejado. Confirme a operação com sua senha, biometria ou outro método de segurança solicitado pelo banco.

É fundamental estar atento aos prazos para a mudança entrar em vigor. Para aumentar o limite, a aprovação não é imediata. Por uma regra de segurança do Banco Central, a instituição financeira tem um prazo de 24 horas para efetivar o pedido. Essa medida serve para evitar que um criminoso, em posse do celular da vítima, aumente o teto e realize transferências de alto valor.

Por outro lado, qualquer solicitação para reduzir o limite do Pix é atendida instantaneamente pelo banco. Essa agilidade permite que o próprio usuário possa diminuir sua exposição a riscos de forma rápida, caso se sinta inseguro.

