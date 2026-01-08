7 erros comuns que todo MEI deve evitar na sua declaração anual

O prazo para o Microempreendedor Individual (MEI) entregar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) referente ao ano-base 2025 se encerra em 31 de maio de 2026. O período de envio já está disponível desde 1º de janeiro, e a entrega antecipada evita possíveis instabilidades no sistema da Receita Federal. A declaração é obrigatória para manter o CNPJ regularizado, mesmo para quem não teve faturamento.

O processo é simples, mas erros comuns podem gerar dores de cabeça com a Receita Federal, incluindo a possibilidade de cair na malha fina. Pequenos descuidos, como esquecer uma fonte de receita ou confundir conceitos, são suficientes para criar pendências.

Para ajudar nesse processo, listamos os sete erros mais comuns que podem levar o empreendedor a problemas com o Fisco. Conhecer essas falhas é o primeiro passo para garantir uma declaração correta e tranquila.

Principais erros na declaração do MEI

Confundir faturamento bruto com lucro líquido: este é um dos equívocos mais frequentes. O valor a ser informado na DASN-SIMEI é a receita bruta total, ou seja, tudo o que a empresa vendeu ou prestou de serviço em 2025, sem descontar custos ou despesas. Declarar apenas o lucro pode levar a uma declaração com valor incorreto. Declarar o valor exato do limite anual: informar um faturamento cravado no teto permitido pode gerar um escrutínio adicional. O ideal é sempre declarar o valor real e preciso de suas receitas para evitar questionamentos sobre uma possível omissão de faturamento para não precisar mudar de regime tributário. Esquecer as vendas com cartão de crédito ou Pix: as administradoras de cartão e os bancos informam à Receita todas as transações realizadas. Deixar esses valores de fora da declaração gera uma divergência de dados quase instantânea, o que aumenta muito o risco de cair na malha fina. Não declarar mesmo sem faturamento: muitos empreendedores acreditam que, por não terem tido receita, estão isentos da obrigação. Isso não é verdade. Se o CNPJ esteve ativo durante qualquer período do ano passado, a declaração deve ser enviada, ainda que com os valores zerados. Perder o prazo de entrega: a data limite é 31 de maio de 2026. Entregar a declaração com atraso gera uma Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), com valor mínimo de R$ 50. A guia para pagamento é emitida no momento da transmissão e, caso seja paga em até 30 dias, há um desconto de 50% no valor. Misturar despesas pessoais com as da empresa: embora não seja um erro direto na declaração, a falta de organização financeira dificulta o cálculo do faturamento bruto. Misturar as contas pode fazer com que o MEI se perca nos números e informe um valor impreciso. Ignorar o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF): a DASN-SIMEI é a declaração da empresa (CNPJ). Dependendo do lucro evidenciado e de outras fontes de renda, o empreendedor também pode ser obrigado a entregar a declaração do IRPF (CPF). É fundamental verificar as regras de isenção e obrigatoriedade para não ficar em dívida com o Fisco. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.