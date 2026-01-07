Trem das 11 agora tem premiação garantida em todos os sorteios

A loteria Trem das 11 começa 2026 com mudanças na dinâmica de premiação, ampliando as oportunidades de ganho para os apostadores. A principal novidade é a adoção da chamada premiação garantida. A modalidade Completinha passa a distribuir R$ 100 mil por semana. Agora, caso nenhum jogador acerte 11 ou zero dezenas, o valor máximo é redistribuído entre os participantes, assegurando o pagamento integral do prêmio a cada sorteio.

Além da premiação principal, o Trem das 11 mantém os sorteios regionais, que seguem contemplando até R$ 24 mil distribuídos entre as 12 regiões de Minas Gerais. A proposta, segundo a organização da loteria, é fortalecer a presença da modalidade em todo o estado e ampliar o número de apostadores premiados semanalmente.

De acordo com Roberto Souto, CEO da Mineira da Sorte Loteria (MSL), a reformulação foi baseada em estudos com consumidores e pontos de venda: “Evoluímos nossa proposta para torná-la ainda mais conectada com a realidade das pessoas. Nosso objetivo é democratizar as chances de ganhar e transformar o prêmio em uma conquista possível, capaz de viabilizar sonhos, seja concluir uma obra em casa, trocar de carro ou realizar uma viagem tão planejada. Queremos estar presentes nos projetos e nas histórias de cada mineiro, todas as semanas”.

O primeiro sorteio de 2026 foi realizado em 5 de janeiro e resultou em três apostas premiadas com valores expressivos. Duas apostas da modalidade Completinha, registradas em Belo Horizonte e Contagem, levaram o prêmio de R$ 43.666,67, cada. Outro apostador, também de Contagem, foi contemplado com R$ 17.666,67. Além das premiações principais, 2.078 jogadores receberam prêmios em outras faixas de acerto.

Nos 12 sorteios regionais, os prêmios chegaram a apostadores de Paraguaçu, Divinópolis, Barbacena, Ewbank da Câmara, Senador Modestino Gonçalves, Brasília de Minas, Paracatu, Uberlândia, Teófilo Otoni, Central de Minas, Três Marias e Belo Horizonte, ampliando a distribuição dos recursos em diferentes regiões do estado. A rodada também reconheceu a atuação da rede parceira, premiando três pontos de venda localizados em Ewbank da Câmara, Guiricema e Contagem.

O ano de 2025 terminou com premiações expressivas: no último sorteio, realizado em 29 de dezembro, o Trem das 11 distribuiu mais de R$ 500 mil em prêmios. Seis apostadores de BH, Contagem, Ewbank da Câmara e Senador Modestino Gonçalves receberam, os principais valores. Cinco deles acertaram a modalidade Completinha e levaram R$ 106.166,67, cada, enquanto o jogador premiado na aposta simples ganhou.

Ainda nesse sorteio, 3.445 bilhetes foram premiados em diversas faixas. Na modalidade regional, apostadores de cidades como São Sebastião do Paraíso, Divinópolis, Barroso, Manhuaçu, Brasília de Minas, Paracatu, Ituiutaba, Teófilo Otoni, Caratinga, Três Marias e Belo Horizonte também foram contemplados. Os participantes que haviam cadastrado os bilhetes no site oficial tiveram o valor do prêmio dobrado.

Parte da arrecadação é destinada a programas sociais



Assim como a Raspadinha, outro produto da Mineira da Sorte Loteria que já ultrapassou a marca de 1,5 milhão de bilhetes premiados, o Trem das 11 integra a política de arrecadação de recursos para programas sociais do Governo de Minas Gerais. Do faturamento líquido, 21% são destinados à Loteria Mineira, com aplicação em projetos de geração de renda, emprego e no apoio a instituições como creches, hospitais e entidades sociais.

Atualmente, o Trem das 11 está disponível em milhares de pontos de venda em todo o estado, os mesmos que comercializam a Raspadinha, ampliando o acesso da população mineira aos produtos lotéricos.

