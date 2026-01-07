Assine
overlay
Início Economia

Ipsos-Ipec: 59% veem país no caminho errado e preocupação com violência recua

Levantamento do instituto Ipsos-Ipec mostra que maioria da população segue avaliando que o Brasil está no caminho errado

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
07/01/2026 12:54

compartilhe

SIGA
x
Ipsos-Ipec: 59% veem país no caminho errado e preocupação com violência recua
Ipsos-Ipec: 59% veem país no caminho errado e preocupação com violência recua crédito: Platobr Economia

A maioria dos brasileiros segue vendo o país no caminho errado, segundo pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta quarta-feira, 7. Segundo o levantamento What Worries the World, feito pelo instituto de pesquisas, esse índice variou de 60% em novembro para 59% em dezembro, enquanto os que acreditam que o Brasil está no caminho certo passaram de 40% para 41%. As duas variações se deram dentro da margem de erro, de 3,5 pontos percentuais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Crime e Violência seguem sendo as maiores angústias dos brasileiros, mas a preocupação com esses temas perdeu força em dezembro e recuou de 52% em novembro para 45% em dezembro entre os receios dos brasileiros.

Impostos e mudanças climáticas avançaram no ranking das principais aflições da população. A preocupação com impostos avançou de 25% para 27% no último mês e acumulou crescimento de cinco pontos percentuais ao longo de 2025. Preocupações com mudanças climáticas subiram de 12% para 14%.

A pesquisa apontou queda na preocupação com pobreza e desigualdade social, de 38% para 31% no período.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A pesquisa foi realizada entre 21 de novembro e 5 de dezembro de 2025 em 29 países. No Brasil, foram entrevistados cerca de 1.000 adultos, com idades entre 16 e 74 anos, por meio de painel online.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay