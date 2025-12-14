Quanto gasta a conta de luz ao manter o WiFi ligado 24h todos os dias

Muita gente deixa o roteador ligado 24 horas por dia: de madrugada, quando sai de casa, nos fins de semana e até durante viagens.

E sempre surge a dúvida: isso aumenta muito a conta de luz? Será que vale a pena desligar? A verdade é que o roteador é um dos aparelhos mais econômicos da casa, e manter o Wi-Fi ligado o dia inteiro custa muito menos do que parece.

Quanto um roteador Wi-Fi realmente consome de energia?

Os modelos domésticos têm potência baixa, variando conforme marca e capacidade. Para entender o gasto, basta converter watts em kW. Veja os valores reais dos aparelhos mais comuns usados no Brasil em 2025.

Tipo de Roteador Potência Consumo em kW Simples 6 W 0,006 kW Médio 8 W 0,008 kW Potente / Dual-band / Mesh 10–12 W 0,010–0,012 kW

Com isso, podemos calcular quanto custa manter o aparelho funcionando o dia inteiro usando o preço médio do kWh no Brasil em 2025: R$ 1,10.

O roteador, hoje em dia, é um dos aparelhos mais importantes da casa – Créditos: depositphotos.com / IgorVetushko

Quanto custa deixar o Wi-Fi ligado 24 horas por dia?

O cálculo é simples: potência em kW × 24h × valor do kWh. Mesmo os roteadores mais potentes têm custo muito baixo.

Potência Consumo em kW Custo Aproximado por Hora Custo Aproximado por Mês 6 W ~ 0,006 kW ~ R$ 0,15 ~ R$ 4,95 8 W ~ 0,008 kW ~ R$ 0,21 ~ R$ 6,93 12 W ~ 0,012 kW ~ R$ 0,31 ~ R$ 9,90

Ou seja, mesmo no pior cenário, manter o Wi-Fi ligado o mês inteiro custa menos do que um lanche simples.

O Wi-Fi ligado o dia inteiro pesa na conta de luz?

Quase nada. Para entender melhor, veja a comparação com outros eletrodomésticos comuns.

Aparelho Custo Mensal Aproximado Roteador Wi-Fi R$ 5 a R$ 10 Geladeira R$ 50 a R$ 120 Ar-condicionado R$ 160 a R$ 250 Chuveiro elétrico R$ 90 a R$ 150 Ventilador R$ 10 a R$ 30

O roteador é, sem dúvida, um dos equipamentos de menor consumo da casa.

O aparelho consome quase nada de energia – Créditos: depositphotos.com / nito103

Vale a pena desligar o Wi-Fi à noite?

Financeiramente, não vale. Desligar o roteador todas as noites gera uma economia de apenas R$ 1 a R$ 2 por mês, e ainda pode causar desgaste no aparelho, problemas de conexão e falhas em automações como backups noturnos e dispositivos smart.

A economia é tão pequena que, na prática, não compensa o incômodo.

É seguro deixar o Wi-Fi ligado durante viagens?

Sim e o gasto é mínimo. O consumo da viagem inteira custa menos que um lanche. A única recomendação é proteger o roteador com senha forte e mantê-lo em local seguro, longe de janelas.

No geral, manter o Wi-Fi ligado 24 horas por dia é barato, silencioso e prático. O impacto na conta é quase zero, enquanto o conforto de ter internet sempre disponível é enorme.