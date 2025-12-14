Quanto gasta a conta de luz ao manter o WiFi ligado 24h todos os dias
Seu Wi-Fi gasta menos que um café
compartilheSIGA
Muita gente deixa o roteador ligado 24 horas por dia: de madrugada, quando sai de casa, nos fins de semana e até durante viagens.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
E sempre surge a dúvida: isso aumenta muito a conta de luz? Será que vale a pena desligar? A verdade é que o roteador é um dos aparelhos mais econômicos da casa, e manter o Wi-Fi ligado o dia inteiro custa muito menos do que parece.
- Quer deixar o celular ultraveloz em jogos sem trocar de aparelho? Confira
- Veja como não ficar sem bateria no celular com o uso do power bank ideial
Quanto um roteador Wi-Fi realmente consome de energia?
Os modelos domésticos têm potência baixa, variando conforme marca e capacidade. Para entender o gasto, basta converter watts em kW. Veja os valores reais dos aparelhos mais comuns usados no Brasil em 2025.
|Tipo de Roteador
|Potência
|Consumo em kW
|Simples
|6 W
|0,006 kW
|Médio
|8 W
|0,008 kW
|Potente / Dual-band / Mesh
|10–12 W
|0,010–0,012 kW
Com isso, podemos calcular quanto custa manter o aparelho funcionando o dia inteiro usando o preço médio do kWh no Brasil em 2025: R$ 1,10.
Quanto custa deixar o Wi-Fi ligado 24 horas por dia?
O cálculo é simples: potência em kW × 24h × valor do kWh. Mesmo os roteadores mais potentes têm custo muito baixo.
|Potência
|Consumo em kW
|Custo Aproximado por Hora
|Custo Aproximado por Mês
|6 W
|~ 0,006 kW
|~ R$ 0,15
|~ R$ 4,95
|8 W
|~ 0,008 kW
|~ R$ 0,21
|~ R$ 6,93
|12 W
|~ 0,012 kW
|~ R$ 0,31
|~ R$ 9,90
Ou seja, mesmo no pior cenário, manter o Wi-Fi ligado o mês inteiro custa menos do que um lanche simples.
Leia Mais
O Wi-Fi ligado o dia inteiro pesa na conta de luz?
Quase nada. Para entender melhor, veja a comparação com outros eletrodomésticos comuns.
|Aparelho
|Custo Mensal Aproximado
|Roteador Wi-Fi
|R$ 5 a R$ 10
|Geladeira
|R$ 50 a R$ 120
|Ar-condicionado
|R$ 160 a R$ 250
|Chuveiro elétrico
|R$ 90 a R$ 150
|Ventilador
|R$ 10 a R$ 30
O roteador é, sem dúvida, um dos equipamentos de menor consumo da casa.
Vale a pena desligar o Wi-Fi à noite?
Financeiramente, não vale. Desligar o roteador todas as noites gera uma economia de apenas R$ 1 a R$ 2 por mês, e ainda pode causar desgaste no aparelho, problemas de conexão e falhas em automações como backups noturnos e dispositivos smart.
A economia é tão pequena que, na prática, não compensa o incômodo.
É seguro deixar o Wi-Fi ligado durante viagens?
Sim e o gasto é mínimo. O consumo da viagem inteira custa menos que um lanche. A única recomendação é proteger o roteador com senha forte e mantê-lo em local seguro, longe de janelas.
No geral, manter o Wi-Fi ligado 24 horas por dia é barato, silencioso e prático. O impacto na conta é quase zero, enquanto o conforto de ter internet sempre disponível é enorme.