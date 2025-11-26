Assine
Banco Central autoriza e Nelson de Souza já pode tomar posse no BRB

O indicado foi sabatinado na última terça-feira na CLDF e os deputados distritais aprovaram a indicação, por 16 votos a 6

Mila Ferreira
Mila Ferreira
Repórter
26/11/2025 22:45

25/11/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Sabatina na Câmara Legislativa de Nelson Antônio de Souza indicado para a presidência do BRB
Banco Central autoriza o ome de Nelson Antônio de Souza para a presidência do Banco de Brasília (BRB) crédito: Minervino Júnior/CB

O Banco Central do Brasil (BC) autorizou, na noite desta quarta-feira (26/11), a posse de Nelson Antônio de Souza para a presidência do Banco de Brasília (BRB). Indicado por Ibaneis Rocha (MDB), Nelson foi sabatinado na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) na última terça-feira (25/11) e os deputados distritais aprovaram seu nome com 16 votos a 6. A data da posse ainda não foi divulgada. A informação foi publicada como “Fato relevante” via newsletter na área do site do BRB destinada à comunicação aos investidores.

Com 45 anos de experiência no mercado financeiro, o próximo presidente do BRB iniciou a carreira na Caixa Econômica Federal em 1979 e chegou a presidir o banco em 2018. O indicado de Ibaneis também presidiu a Brasilcap, o Banco do Nordeste e o Banco Desenvolve SP. Nelson tem graduação em Letras e Psicologia e MBA em administração e marketing e em consultoria empresarial.

O novo gestor reforçou que o foco dele “será fortalecer a liquidez do Banco, aprimorar os controles e garantir operações pautadas por governança, gestão de riscos e transparência”. Para Souza, o momento é de reforço na governança da instituição. “Vamos fortalecer o BRB, mantendo o Banco de Brasília sólido, confiável e com resultados sustentáveis, preservando a integridade das práticas bancárias e a confiança de clientes e investidores”, finalizou.

