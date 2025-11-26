Relator do PL das big techs vai ao Japão para ouvir referência em regulação

Relator do projeto que regula mercados das big techs, o deputado Aliel Machado embarcou nessa terça-feira, 25, para o Japão. O parlamentar vai se reunir com a Japan Fair Trade Commission, que implementou recentemente sua própria regulação para concorrência nos mercados digitais.

A ideia da viagem é ouvir da autoridade japonesa, análoga ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) brasileiro, detalhes de suas regras, que viraram referência internacional no assunto.

Como mostrou a coluna, Machado tem fechado sua agenda a encontros individuais pedidos por representantes de big techs. Gigantes como Apple, Amazon, Google, Meta, Magalu, Shein e Microsoft acompanham de perto o texto enviado pelo Executivo em setembro.

O projeto inclui obrigações específicas para plataformas de grande porte e cria a Superintendência de Mercados Digitais no Cade.

O pedido de urgência da proposta, que aceleraria sua tramitação, estacionou porque a Câmara ainda não decidiu se o texto passará por uma comissão especial, hipótese que ganhou força entre na Casa. A definição está nas mãos de Hugo Motta.