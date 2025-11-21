Quanto aumenta na conta de luz ao usar ventilador todo dia?

Com a chegada dos dias mais quentes, muitos buscam maneiras acessíveis de refrescar o ambiente. O ventilador segue como uma opção tradicional e econômica comparada ao ar-condicionado, mas quanto realmente custa utilizá-lo diariamente?

Como funciona o consumo de energia do ventilador?

Os ventiladores são reconhecidos por sua eficiência energética, consumindo entre 40 e 120 Watts (W). Em média, modelos de mesa, coluna ou parede apresentam consumo na faixa de 60 a 80 W.

Mesmo em modelos de maior potência, a economia permanece evidente quando comparada a outros aparelhos. Ou seja, além de eficiente, o ventilador ainda representa um gasto menor de energia.

Quanto custa usar um ventilador por dia?

Para entender o impacto do ventilador na conta de luz, tomemos como base um consumo médio de 70 W e o valor de R$ 1,20 por kWh praticado em 2025. A seguir, confira exemplos de custos diários e mensais para diferentes usos.

A lista mostra como variações no tempo de uso influenciam seus gastos mensais:

Usando 4 horas por dia: Consome 280 Wh, cerca de R$ 0,33/dia e R$ 9,90/mês.

Consome 280 Wh, cerca de R$ 0,33/dia e R$ 9,90/mês. Usando 8 horas por dia: Vai para 560 Wh, custo diário de R$ 0,67 e mensal de R$ 20,10.

Vai para 560 Wh, custo diário de R$ 0,67 e mensal de R$ 20,10. Usando 12 horas por dia: Custo diário de R$ 1, totalizando R$ 30 ao mês.

Custo diário de R$ 1, totalizando R$ 30 ao mês. Funcionando 24 horas por dia: Gasto diário de R$ 2, equivalente a R$ 60 mensais.

Horas por dia Custo diário (R$) Custo mensal (R$) 4 horas 0,33 9,90 8 horas 0,67 20,10 12 horas 1,00 30,00 24 horas 2,00 60,00 Preço médio do kWh usado no cálculo R$ 1,20 Cálculo baseado em ventilador de 70W

Veja a comparação entre ventilador e ar-condicionado

Muitos consumidores ainda se perguntam qual aparelho oferece melhor custo-benefício. O ventilador, com consumo mensal normalmente entre R$ 10 e R$ 30, destaca-se pela economia.

Já o ar-condicionado cria conforto térmico eficaz, mas pode elevar a conta de luz para patamares entre R$ 120 e R$ 300 por mês, dependendo do uso e da área climatizada.

Ventilador é uma escolha prática e econômica

O ventilador segue como aliado para enfrentar o calor, especialmente para quem deseja controlar gastos com energia elétrica. Ele proporciona alívio rápido com menor investimento.

Além de refrescar ambientes, sua eficiência e baixo custo reforçam por que o ventilador permanece entre as opções mais vantajosas, práticas e acessíveis em períodos de altas temperaturas.