Quanto aumenta na conta de luz ao usar ventilador todo dia?

Veja os custos médios por hora e por mês; ventiladores são reconhecidos por sua eficiência energética, consumindo entre 40 e 120 Watts (W)

21/11/2025 15:38

Quanto aumenta na conta de luz ao usar ventilador todo dia? crédito: Tupi

Com a chegada dos dias mais quentes, muitos buscam maneiras acessíveis de refrescar o ambiente. O ventilador segue como uma opção tradicional e econômica comparada ao ar-condicionado, mas quanto realmente custa utilizá-lo diariamente?

Como funciona o consumo de energia do ventilador?

Os ventiladores são reconhecidos por sua eficiência energética, consumindo entre 40 e 120 Watts (W). Em média, modelos de mesa, coluna ou parede apresentam consumo na faixa de 60 a 80 W.

Mesmo em modelos de maior potência, a economia permanece evidente quando comparada a outros aparelhos. Ou seja, além de eficiente, o ventilador ainda representa um gasto menor de energia.

O gasto mensal de energia de um ventilador não é tão alto quanto se pensa – Créditos: depositphotos.com / HayDmitriy

Quanto custa usar um ventilador por dia?

Para entender o impacto do ventilador na conta de luz, tomemos como base um consumo médio de 70 W e o valor de R$ 1,20 por kWh praticado em 2025. A seguir, confira exemplos de custos diários e mensais para diferentes usos.

A lista mostra como variações no tempo de uso influenciam seus gastos mensais:

  • Usando 4 horas por dia: Consome 280 Wh, cerca de R$ 0,33/dia e R$ 9,90/mês.
  • Usando 8 horas por dia: Vai para 560 Wh, custo diário de R$ 0,67 e mensal de R$ 20,10.
  • Usando 12 horas por dia: Custo diário de R$ 1, totalizando R$ 30 ao mês.
  • Funcionando 24 horas por dia: Gasto diário de R$ 2, equivalente a R$ 60 mensais.
Horas por dia Custo diário (R$) Custo mensal (R$)
4 horas 0,33 9,90
8 horas 0,67 20,10
12 horas 1,00 30,00
24 horas 2,00 60,00
Preço médio do kWh usado no cálculo R$ 1,20
Cálculo baseado em ventilador de 70W

Veja a comparação entre ventilador e ar-condicionado

Muitos consumidores ainda se perguntam qual aparelho oferece melhor custo-benefício. O ventilador, com consumo mensal normalmente entre R$ 10 e R$ 30, destaca-se pela economia.

Já o ar-condicionado cria conforto térmico eficaz, mas pode elevar a conta de luz para patamares entre R$ 120 e R$ 300 por mês, dependendo do uso e da área climatizada.

O canal ‘Rota da Invenção’ postou um vídeo no Tiktok fazendo um teste prático de quanta energia um ventilador consome:

@rotadainvencao O valor total da conta de luz é a somatório de gastos de todos aparelhos é aquela história, de grão em grão a galinha não enche o papo … rsrs Vc imaginava que esse aparelho gastava isso? #rotadainvenção #invenções #invenção #d?y #eletricidade #contadeluz ? som original – Rota da Invenção

Ventilador é uma escolha prática e econômica

O ventilador segue como aliado para enfrentar o calor, especialmente para quem deseja controlar gastos com energia elétrica. Ele proporciona alívio rápido com menor investimento.

Além de refrescar ambientes, sua eficiência e baixo custo reforçam por que o ventilador permanece entre as opções mais vantajosas, práticas e acessíveis em períodos de altas temperaturas.

