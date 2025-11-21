Quanto aumenta na conta de luz ao usar ventilador todo dia?
Veja os custos médios por hora e por mês; ventiladores são reconhecidos por sua eficiência energética, consumindo entre 40 e 120 Watts (W)
compartilheSIGA
Com a chegada dos dias mais quentes, muitos buscam maneiras acessíveis de refrescar o ambiente. O ventilador segue como uma opção tradicional e econômica comparada ao ar-condicionado, mas quanto realmente custa utilizá-lo diariamente?
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Como funciona o consumo de energia do ventilador?
Os ventiladores são reconhecidos por sua eficiência energética, consumindo entre 40 e 120 Watts (W). Em média, modelos de mesa, coluna ou parede apresentam consumo na faixa de 60 a 80 W.
Mesmo em modelos de maior potência, a economia permanece evidente quando comparada a outros aparelhos. Ou seja, além de eficiente, o ventilador ainda representa um gasto menor de energia.
Quanto custa usar um ventilador por dia?
Para entender o impacto do ventilador na conta de luz, tomemos como base um consumo médio de 70 W e o valor de R$ 1,20 por kWh praticado em 2025. A seguir, confira exemplos de custos diários e mensais para diferentes usos.
Leia Mais
A lista mostra como variações no tempo de uso influenciam seus gastos mensais:
- Usando 4 horas por dia: Consome 280 Wh, cerca de R$ 0,33/dia e R$ 9,90/mês.
- Usando 8 horas por dia: Vai para 560 Wh, custo diário de R$ 0,67 e mensal de R$ 20,10.
- Usando 12 horas por dia: Custo diário de R$ 1, totalizando R$ 30 ao mês.
- Funcionando 24 horas por dia: Gasto diário de R$ 2, equivalente a R$ 60 mensais.
Veja a comparação entre ventilador e ar-condicionado
Muitos consumidores ainda se perguntam qual aparelho oferece melhor custo-benefício. O ventilador, com consumo mensal normalmente entre R$ 10 e R$ 30, destaca-se pela economia.
Já o ar-condicionado cria conforto térmico eficaz, mas pode elevar a conta de luz para patamares entre R$ 120 e R$ 300 por mês, dependendo do uso e da área climatizada.
O canal ‘Rota da Invenção’ postou um vídeo no Tiktok fazendo um teste prático de quanta energia um ventilador consome:
@rotadainvencao O valor total da conta de luz é a somatório de gastos de todos aparelhos é aquela história, de grão em grão a galinha não enche o papo … rsrs Vc imaginava que esse aparelho gastava isso? #rotadainvenção #invenções #invenção #d?y #eletricidade #contadeluz ? som original – Rota da Invenção
Ventilador é uma escolha prática e econômica
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O ventilador segue como aliado para enfrentar o calor, especialmente para quem deseja controlar gastos com energia elétrica. Ele proporciona alívio rápido com menor investimento.
Além de refrescar ambientes, sua eficiência e baixo custo reforçam por que o ventilador permanece entre as opções mais vantajosas, práticas e acessíveis em períodos de altas temperaturas.