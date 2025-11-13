Como funcionam as licitações públicas? Entenda passo a passo

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

As licitações públicas são o mecanismo utilizado pela administração pública brasileira para comprar produtos e contratar serviços de forma transparente. Seja nos âmbitos municipal, estadual e federal, esse processo garante que o dinheiro do contribuinte seja aplicado seguindo regras claras estabelecidas em lei.

A licitação é uma competição formal entre empresas interessadas em fornecer para o governo. O objetivo é selecionar a proposta mais vantajosa, seguindo regras claras estabelecidas em lei. Isso evita favorecimentos e busca garantir o melhor custo-benefício para a sociedade, seja na construção de uma escola ou na compra de medicamentos para um hospital.

Como funciona uma licitação pública?

O processo começa com a publicação de um edital. Este documento é o conjunto de regras da disputa, detalhando o que o governo precisa comprar, quais são os requisitos técnicos, os prazos e os critérios para escolher o vencedor. Qualquer empresa que cumpra as exigências pode participar.

A etapa seguinte é a habilitação, na qual as empresas apresentam documentos para comprovar que estão legalmente constituídas, com as finanças em dia e capacidade técnica para cumprir o contrato. Apenas as companhias habilitadas seguem para a fase de propostas, onde apresentam seus preços e suas condições.

O julgamento das propostas é o momento da escolha. O critério pode ser o menor preço, a melhor técnica ou uma combinação de ambos. A empresa vencedora é então declarada, e o processo segue para a homologação, que é a confirmação oficial da validade de todos os atos, e a adjudicação, quando o objeto do contrato é atribuído ao vencedor.

Quais são as principais modalidades?

A Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) prevê diferentes tipos de processos, adequados para cada tipo de contratação. As modalidades mais comuns são:

Pregão: usado para bens e serviços comuns, com disputa de preços feita em sessão pública ou eletrônica.

Concorrência: para contratações de grande valor, como obras e serviços de engenharia complexos.

Concurso: para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, com prêmio ou remuneração aos vencedores.

Leilão: para a venda de bens públicos ou de produtos apreendidos para quem der o maior lance.

Diálogo competitivo: uma modalidade mais nova, para contratações que envolvem inovação tecnológica ou técnica.

Mecanismos contra fraudes

Para garantir a lisura do processo, a legislação prevê diversos mecanismos de controle. Um dos principais é a publicidade de todos os atos, que permite que qualquer cidadão acompanhe as etapas pelo Portal da Transparência e Diários Oficiais. Os órgãos de controle, como os Tribunais de Contas, também fiscalizam os contratos. Além disso, a lei estabelece crimes específicos para fraudes em licitações, com penas que incluem prisão e multas, visando coibir desvios e proteger o patrimônio público.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.