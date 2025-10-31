Como os belo-horizontinos pretendem gastar o 13º salário em 2025

Cerca de 59% dos consumidores de Belo Horizonte vão receber o 13º salário em 2025, um aumento expressivo de 13 pontos percentuais em relação ao ano passado, quando 46% declararam que receberiam a gratificação. Os números foram apurados pela pesquisa divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead).

“O número de pessoas que receberão ou receberam o 13º ou gratificação similar em 2025, com 58,95% de citações, foi o maior desde que começamos a fazer a pesquisa, em 2018, superando o ano de 2020, quando 55,71% confirmaram que receberiam. É um número bastante expressivo, mostrando que, mesmo o salário estando um pouco mais baixo, existe uma procura e uma concentração maior de pessoa voltadas ao trabalho formal, como mostram levantamentos feitos por instituições parceiras que fazem esse tipo de levantamento”, explicou Eduardo Antunes, gerente de Pesquisa da Fundação Ipead.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgados nesta sexta-feira (31/10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que a taxa de desocupação no trimestre encerrado em setembro ficou em 5,6%, a menor da série histórica iniciada em 2012. Já a taxa de informalidade foi de 37,8% da população ocupada (ou 38,7 milhões de trabalhadores informais), abaixo dos 38,8 % (ou 39,2 milhões) do trimestre encerrado em setembro de 2024.

Maioria pretende usar o 13º salário para quitar dívidas

A pesquisa da Fundação Ipead está focada na utilização do 13º salário na capital mineira. A maioria dos entrevistados (25,19%) respondeu que pretende usar a gratificação para o pagamento de contas atrasadas e quitação de dívidas. Outros 11,85% querem usar o dinheiro para viajar, enquanto 11,11% têm planos de poupar esse valor para outros fins e 9,63% vão usar a quantia “extra” para realizar compras para as comemorações do fim de ano (roupas, alimentos, bebidas, festas, etc).

Principais destinos do 13º salário em 2025

25,19% - Pagar contas atrasadas, quitar dívidas

11,85% - Viajar

11,11% - Poupar para outros fins

9,63% - Realizar compras para as comemorações do fim de ano

8,89% - Não sabe

8,15% - Poupar para gastos escolares do próximo ano

6,67% - Dar de entrada ou antecipar parcelas de financiamento

5,93% - Poupar para pagar os impostos do próximo ano

5,19% - Realizar compras de presentes de Natal

3,70% - Já antecipou e usufruiu do benefício ao longo do ano

3,70% - Realizar investimentos financeiros

Fonte: Fundação Ipead

“A utilização do 13º depende de pessoa para pessoa. Nos levantamentos, a gente vê que essa remuneração extra sempre é utilizada para pagar dívidas atrasadas, mas em 2025 essa utilização vai ser muito diversificada. O ideal seria que as pessoas pudessem poupar ou investir um pouco desse dinheiro, e não gastasse tudo com outras coisas”, disse Eduardo Antunes.

O gerente de Pesquisa da Fundação Ipead destacou que, historicamente, o pagamento de contas e dívidas sempre ocupou a primeira posição, mas em 2025 esse percentual caiu de 41% para 25% em relação ao ano passado. Já a opção de viajar pulou da quarta para a segunda posição, de 7% para 11,85%, da mesma forma que a utilização desse recurso nas comemorações de fim de ano saltou da 11ª.

A pesquisa sobre o destino do 13º salário tem como objetivo avaliar as expectativas de compra dos consumidores da capital mineira. O estudo foi realizado durante o mês de outubro com 229 consumidores. Os resultados obtidos permitem que os empresários do comércio varejista mineiro avaliem as opiniões e as expectativas dos consumidores em tempo real.