Apagão na nuvem: o prejuízo de empresas brasileiras com a falha da AWS

Uma falha de grande escala nos serviços da Amazon Web Service (AWS) neste mês paralisou operações e gerou prejuízos significativos para inúmeras empresas brasileiras. O incidente, que afetou sites e aplicativos em todo o mundo, expôs a vulnerabilidade de negócios que dependem de uma única infraestrutura.

A dependência integral da infraestrutura da Amazon é o ponto central do problema. A AWS é responsável por tarefas e serviços como processamento de pagamentos de um e-commerce e o funcionamento de aplicativos de entrega e plataformas de streaming, por exemplo. Quando o sistema apresenta instabilidade, as vendas param e os serviços ficam indisponíveis, afetando a imagem da empresa para os clientes.

O impacto financeiro vai além da perda direta de receita durante as horas de inatividade. Os custos indiretos envolvem os gastos emergenciais para contornar o problema e, principalmente, o dano à reputação da marca. Para muitas companhias, restabelecer a confiança do consumidor pode ser mais caro do que as vendas perdidas.

Como proteger sua empresa de futuras falhas na nuvem?

Existem estratégias para minimizar os riscos e preparar seu negócio para eventos inesperados como este. Veja um guia prático com os passos essenciais:

Diversifique sua infraestrutura: não concentre todos os seus recursos em um único provedor. Adotar uma estratégia "multi-cloud", utilizando serviços de concorrentes como Google Cloud ou Microsoft Azure para tarefas secundárias ou como backup, otimiza o desempenho, o custo, a resiliência e evita o bloqueio de fornecedores.

Tenha um plano de recuperação de desastres: este documento detalha o que fazer em caso de falha. Ele deve responder a perguntas como: qual é o procedimento para ativar os sistemas de backup? Quem são os responsáveis por cada etapa? O plano precisa ser testado periodicamente.

Monitore seus serviços em tempo real: utilize ferramentas que acompanham a saúde dos seus sistemas 24 horas por dia. Configurar alertas automáticos permite que sua equipe técnica identifique e reaja a qualquer instabilidade antes que ela afete um grande número de usuários.

Mantenha uma comunicação transparente: se uma falha acontecer, a pior atitude é o silêncio. Comunique-se de forma clara e honesta com seus clientes por meio de redes sociais ou páginas de status. Explique o que está acontecendo e forneça previsões realistas para a solução.

Revise seu contrato de serviço (SLA): entenda o que seu provedor de nuvem garante no Acordo de Nível de Serviço (SLA). Saiba quais são as compensações previstas em caso de descumprimento e avalie se as garantias oferecidas são suficientes para a necessidade do seu negócio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.