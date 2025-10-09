O que é o Banco do Brics e como ele está investindo no Brasil

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco do Brics, firmou um acordo para um financiamento bilionário com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A reunião entre o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) e a presidente do banco, a ex-presidente Dilma Rousseff, selou o repasse dos recursos para a modernização do Anel Rodoviário da capital mineira, uma das obras de infraestrutura mais aguardadas na região.

A iniciativa coloca o banco, sediado em Xangai, na China, novamente em destaque no cenário brasileiro. Criado para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, o NDB atua como uma alternativa de crédito para países emergentes.

A liderança de uma brasileira na instituição tem aproximado o banco de novas oportunidades de investimento no país, como a que beneficiará o tráfego de mais de 130 mil veículos que circulam diariamente pelo Anel Rodoviário de BH.

O Banco do Brics foi fundado em 2014 por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul com o objetivo de mobilizar recursos para projetos que gerem impacto social e econômico. Diferentemente de outras instituições financeiras globais, o NDB busca oferecer condições de financiamento mais alinhadas às necessidades das nações em desenvolvimento, sem as contrapartidas políticas frequentemente exigidas por outros bancos.

Com a entrada de novos membros como Egito, Emirados Árabes Unidos, Bangladesh e Uruguai, a instituição ampliou seu capital e sua capacidade de investimento. O foco principal permanece em áreas estratégicas como energia limpa, saneamento básico, transporte urbano e infraestrutura digital, setores essenciais para o crescimento sustentável dos países membros.

Como funciona o financiamento do Banco do Brics

Para obter um financiamento do NDB, governos ou empresas apresentam projetos detalhados que são avaliados por uma equipe técnica. A análise considera a viabilidade econômica, o impacto ambiental e os benefícios sociais da proposta. Se aprovado, o banco libera os recursos em parcelas, acompanhando de perto a execução de cada etapa da obra ou do programa.

O processo é desenhado para ser transparente e eficiente, garantindo que o dinheiro seja aplicado corretamente e que os resultados esperados sejam alcançados. No caso do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, por exemplo, os recursos serão destinados a melhorias como a construção de viadutos, passarelas e a ampliação de faixas, visando reduzir o número de acidentes e melhorar a fluidez do trânsito.

O Brasil já é um dos maiores beneficiários dos recursos do banco. O país possui uma carteira de projetos aprovados que ultrapassa os US$ 6 bilhões, distribuídos em diversas áreas e regiões. A seguir, veja alguns dos principais investimentos realizados ou em andamento financiados pelo NDB no território nacional.

Projetos do Banco do Brics em andamento no Brasil

Além do Anel Rodoviário de BH, o banco tem uma presença marcante em outras iniciativas que transformam a infraestrutura e a qualidade de vida nas cidades brasileiras. Conheça outros projetos relevantes que contam com o apoio financeiro da instituição:

Desenvolvimento de São Paulo: financiamento de US$ 300 milhões para um programa que inclui a construção de corredores de ônibus, ciclovias e obras de microdrenagem para reduzir alagamentos na maior cidade do país.

Infraestrutura sustentável com o BNDES: o NDB abriu uma linha de crédito de US$ 1 bilhão para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) financiar projetos de energia renovável, logística e mobilidade urbana por todo o Brasil.

Programa de Desenvolvimento Municipal de Caxias do Sul (RS): repasse de US$ 44 milhões para obras de infraestrutura viária e saneamento no município gaúcho, melhorando o transporte e a qualidade da água para a população local.

Programa Pró-Sustentável (Niterói-RJ): investimento de US$ 100 milhões em projetos de mobilidade urbana, prevenção de desastres naturais e modernização da gestão pública na cidade fluminense.

Corredor Metropolitano de Belém (PA): financiamento para a modernização do sistema de transporte público da capital paraense, com foco na implementação de um sistema de BRT (Bus Rapid Transit) para agilizar o deslocamento dos cidadãos.

Qual é o objetivo principal do Banco do Brics?

O objetivo central do Novo Banco de Desenvolvimento é financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países membros.

Ele foi criado como uma alternativa a instituições financeiras tradicionais, focando nas necessidades das economias emergentes.

Quem pode receber financiamento do Banco do Brics?

Governos federais, estaduais e municipais podem solicitar financiamento para projetos de interesse público.

Empresas estatais e companhias do setor privado também são elegíveis, desde que seus projetos se alinhem com a missão do banco.

Como o banco escolhe os projetos que vai financiar?

A escolha se baseia em uma análise técnica rigorosa. São avaliados a viabilidade financeira e o impacto social e ambiental da proposta.

A instituição prioriza projetos em áreas como energia limpa, transporte, saneamento e infraestrutura digital.

A liderança de Dilma Rousseff muda algo para o Brasil?

Ter uma brasileira na presidência pode facilitar o diálogo e a prospecção de novos projetos de investimento para o Brasil.

No entanto, todas as decisões de financiamento são tomadas com base em critérios técnicos e aprovadas pelo conselho do banco.

Qual a diferença do Banco do Brics para o Banco Mundial?

O Banco do Brics foca exclusivamente em países emergentes e em desenvolvimento, com um modelo de governança mais igualitário entre os fundadores.

Além disso, o NDB busca não impor as mesmas condicionalidades políticas e econômicas associadas a empréstimos de instituições como o Banco Mundial e o FMI.