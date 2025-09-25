Trump impõe tarifa de 100% a remédios e nova taxa para caminhões e móveis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite desta quinta-feira (25/9) que o governo norte-americano vai implementar novas tarifas de importação a partir do próximo dia 1º de outubro. Por meio da rede Truth Social, que pertence ao próprio mandatário, alíquotas maiores devem incidir sobre produtos farmacêuticos, caminhões, além de móveis domésticos.

Sobre os farmacêuticos, a medida prevê tarifa de 100% sobre qualquer produto, a menos que a empresa esteja construindo uma fábrica no país. “‘Esteja construindo’ será definido como ‘iniciando as obras’ e/ou ‘em construção’. Portanto, não haverá tarifa sobre esses Produtos Farmacêuticos se a construção já tiver começado”, explicou o presidente.

Trump também informou que haverá uma tarifa de 50% sobre armários de cozinha, pias de banheiro e itens relacionados. Além disso, institui uma taxa de 30% sobre móveis estofados. O líder republicano atribui as novas alíquotas ao que seria uma “grande enxurrada” desses produtos entrando no país e que a medida serve para proteger os trabalhadores.

Ainda nesta quinta-feira, o presidente dos EUA também confirmou uma tarifa de 25% sobre todos os caminhões pesados. Sobre esses produtos, ele afirma que há uma “concorrência desleal externa”.

“Portanto, nossos Grandes Fabricantes de Caminhões de Grande Porte, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks e outros, estarão protegidos do ataque de interrupções externas. Precisamos que nossos Caminhoneiros estejam financeiramente saudáveis e fortes, por muitas razões, mas acima de tudo, por questões de Segurança Nacional!”, escreveu Trump, na rede social.

