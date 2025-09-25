O fator político que acelerou a maior operação de fundos imobiliários em 2025

A gestora Kinea Investimentos lançou nesta semana uma nova emissão de cotas do seu fundo imobiliário, o Kinea Rendimentos Imobiliário, em uma operação que pode levantar até R$ 2,49 bilhões. É a maior oferta do ano no mercado de fundos de investimento imobiliário.

Oficialmente, a gestora falou em ampliar a capacidade de financiamento ao setor imobiliário e reforçar a liderança do fundo. Nos bastidores, no entanto, a decisão foi acelerada pelo temor da taxação de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs).

A discussão sobre CRIs e CRAs corre no Congresso no âmbito da Medida Provisória trata da taxação de aplicações financeiras.

O movimento da Kinea buscou se antecipar a uma eventual mudança de regras reduza a atratividade dessas operações de crédito.