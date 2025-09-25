Assine
overlay
Início Economia

O fator político que acelerou a maior operação de fundos imobiliários em 2025

Emissão de R$ 2,49 bi de fundo da Kinea Investimentos andou mais rápido em razão de debates do Congresso sobre MP que taxa fundos imobiliários

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
25/09/2025 09:11

compartilhe

Siga no
x
O fator político que acelerou a maior operação de fundos imobiliários em 2025
O fator político que acelerou a maior operação de fundos imobiliários em 2025 crédito: Platobr Economia

A gestora Kinea Investimentos lançou nesta semana uma nova emissão de cotas do seu fundo imobiliário, o Kinea Rendimentos Imobiliário, em uma operação que pode levantar até R$ 2,49 bilhões. É a maior oferta do ano no mercado de fundos de investimento imobiliário.

Oficialmente, a gestora falou em ampliar a capacidade de financiamento ao setor imobiliário e reforçar a liderança do fundo. Nos bastidores, no entanto, a decisão foi acelerada pelo temor da taxação de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs).

A discussão sobre CRIs e CRAs corre no Congresso no âmbito da Medida Provisória trata da taxação de aplicações financeiras.

O movimento da Kinea buscou se antecipar a uma eventual mudança de regras reduza a atratividade dessas operações de crédito.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay