MUDANÇA NA LIDERANÇA

Jerry deixa Ben & Jerry’s após 47 anos por perda de independência da marca

Famosa marca de sorvetes está perdendo espaço em questões sociais e políticas, segundo co-fundador

18/09/2025 12:51

Co-fundador deixa a Ben & Jerry's depois de 47 anos
Co-fundador deixa a Ben & Jerry's depois de 47 anos crédito: Reprodução

Após quase cinco décadas, Jerry Greenfield, cofundador da Ben & Jerry’s, anunciou a saída da icônica famosa de sorvetes. A decisão ocorre devido a um conflito com a controladora Unilever, que, segundo Greenfield, restringiu a liberdade da empresa de se posicionar sobre questões sociais e políticas — um dos pilares da identidade da marca.

Em uma carta publicada pelo cofundador Ben Cohen na plataforma X, Greenfield afirmou que a independência que a Ben & Jerry’s possuía para se manifestar em apoio à paz, à justiça e aos direitos humanos foi perdida. “Essa independência existiu em grande parte devido ao acordo de fusão único que negociamos com a Unilever, que consagrou nossa missão social e valores na estrutura de governança da empresa para sempre. É profundamente decepcionante chegar à conclusão de que essa independência se foi”, escreveu.

Ele destacou que a perda de autonomia acontece em um momento em que direitos civis e liberdades fundamentais estão sob ataque, incluindo os direitos de imigrantes, mulheres e da comunidade LGBTQIA+. “Defender os valores de justiça, equidade e nossa humanidade compartilhada nunca foi tão importante, e mesmo assim a Ben & Jerry’s foi silenciada, marginalizada por medo de irritar os que estão no poder”, disse. 

A Unilever, com sede em Londres, está desmembrando seu negócio de sorvetes, incluindo a Ben & Jerry’s, criando uma nova empresa independente chamada The Magnum Ice Cream Company. Em comunicado, a Magnum agradeceu a Greenfield por suas contribuições, mas discordou de sua visão e afirmou que continua comprometida com a missão da marca.

O relacionamento entre a Ben & Jerry’s e a Unilever tem sido conturbado nos últimos anos. Em março, a fabricante de sorvetes alegou que seu CEO foi removido ilegalmente pela Unilever em retaliação a posturas políticas da empresa, o que resultou em processos judiciais. Além disso, decisões da Ben & Jerry’s, como a retirada de operações em assentamentos israelenses na Cisjordânia, foram contestadas pela Unilever.

Em entrevista à CNN, Ben Cohen explicou que Greenfield decidiu sair devido ao intenso conflito, mas que parte dele sentiu alívio por encerrar a disputa. Cohen permanecerá na empresa para lutar internamente pela independência da marca e manterá o conselho consultivo, buscando convencer a controladora a vender a Ben & Jerry’s a investidores comprometidos com sua missão social.

“A missão tripla da Ben & Jerry’s — social, de produto e financeira — continua sendo prioridade”, destacou. Cohen ressaltou que a postura política explícita da marca contribui para seus resultados, mostrando que valores sociais e lucro podem caminhar lado a lado.

Apesar da saída de Greenfield, Cohen garantiu que o espírito do cofundador continuará presente na empresa, destacando a amizade que os une desde a juventude.

Linha do tempo da Ben & Jerry’s

  • 1978 – Ben Cohen e Jerry Greenfield abrem a primeira sorveteria em Burlington, Vermont, com um investimento de US$ 8.000;
  • Década de 1980 – Expansão da marca com sabores criativos como Cherry Garcia e Phish Food;
  • Anos 1990 – A Ben & Jerry’s se torna famosa por seu ativismo social, apoiando direitos humanos, justiça e causas ambientais;
  • 2000 – A Unilever compra a Ben & Jerry’s por US$ 326 milhões, permitindo que a marca mantivesse independência em questões sociais;
  • 2021 – Ben & Jerry’s decide não atender assentamentos israelenses na Cisjordânia, gerando tensão com a Unilever;
  • 2024 – Anúncio da cisão do negócio de sorvetes da Unilever, incluindo a Ben & Jerry’s, que passará a integrar a Magnum Ice Cream Company;
  • 2025 – Jerry Greenfield deixa oficialmente a empresa, citando perda de autonomia para posicionamentos sociais e políticos.

economia empresas mundo

