Ben & Jerry's fracassa em tentativa de impedir vendas em assentamentos israelenses

A Ben & Jerry's fracassou nesta segunda-feira em sua tentativa de impedir que a controladora Unilever venda os sorvetes da marca em assentamentos israelenses na Cisjordânia, o que vai de encontro a seus valores, alegou a empresa.



Conhecida por seu ativismo político, a Ben & Jerry's buscava impedir o acordo com uma ordem judicial, depois que a Unilever anunciou a venda de sua participação na marca de sorvetes a um licenciado em Israel.



Um juiz federal dos Estados Unidos determinou hoje que a Ben & Jerry's "falhou em demonstrar" que a manobra de venda de seus produtos nos assentamentos de Israel causava "um dano irreparável".



Em julho de 2021, a Ben & Jerry's anunciou que poderia deixar de vender seus sorvetes nos territórios palestinos (tomados pelo Estado judeu em 1967), alegando incompatibilidade com seus valores, mas que continuaria vendendo seus produtos em Israel. Apesar disso, o dono da licença, Avi Zinger, continuou produzindo o sorvete em sua fábrica de Tel Aviv e distribuindo o produto nas colônias de Israel, indo contra a decisão da empresa.



Em 5 de julho, a Ben & Jerry's pediu que qualquer acordo que permitisse a venda ou distribuição de seus produtos na Cisjordânia fosse finalizado, e que qualquer acordo futuro passasse pela direção da marca antes de ser aprovado.



O juiz da corte distrital de Manhattan Andrew Carter Jr., declarou que a ideia de que as mensagens da empresa poderiam ser mal interpretadas ou de que os clientes poderiam ficar confusos em relação aos valores da empresa era "muito especulativa".



A Ben & Jerry's é conhecida por seu apoio a várias causas, incluindo a proteção do meio ambiente e a promoção dos direitos humanos.



