Lula anuncia R$ 12 bilhões para renegociar dívidas de produtores rurais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta sexta-feira (5/9), um programa de R$ 12 bilhões para renegociação das dívidas dos produtores rurais inadimplentes. Lula assinou hoje a medida provisória que cria a iniciativa.

O anúncio foi feito pelas redes sociais. Pequenos, médios e grandes produtores poderão tomar empréstimos para quitar dívidas anteriores, pagando taxas de juros menores e com prazo de até nove anos, com um ano de carência.

“Assinei medida provisória autorizando a renegociação de dívidas em condições especiais. Serão R$ 12 bilhões do Tesouro para serem operados pelos bancos”, declarou Lula em vídeo publicado em suas redes.

???? Notícia importante para o campo!



Assinei hoje Medida Provisória que garante renegociação de dívidas rurais em condições especiais. São R$ 12 bilhões para apoiar até 100 mil produtores, principalmente pequenos e médios agricultores que sofreram com secas e enchentes nos… pic.twitter.com/KzOJR2dzKa — Lula (@LulaOficial) September 5, 2025

“Nos últimos anos, secas prolongadas e fortes enchentes causaram grandes perdas aos nossos agricultores, gerando dívidas e travando o crédito para a preparação da nova safra”, explicou.

Segundo o presidente, a medida deve atingir 96% dos pequenos e médios produtores que estão inadimplentes ou com dívidas prorrogadas. O governo também dará incentivo aos bancos para que renegociem dívidas dos produtores com recursos próprios.

“Não é perdão, é renegociação responsável. Os produtores terão até nove anos para pagar, com um ano de carência para se reorganizar e seguir plantando”, contou o presidente.

A medida foi finalizada nesta quinta-feira (4/9) durante reunião no Palácio do Alvorada, convocada por Lula. Participaram os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Paulo Teixeira (Agricultura Familiar) e Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária).

Veja as condições para renegociação:

Quem pode tomar o empréstimo?

Pequenos, médios e grandes produtores com duas perdas de safra nos últimos cinco anos, em municípios que decretaram calamidade duas vezes nesse mesmo período.

Quais serão as condições?