CEMIG AGRO

Cemig lança programa de R$ 11 bi para apoiar produtores rurais de Minas

Cemig Agro vai investir R$ 11 bilhões até 2027 para modernizar o setor rural mineiro, com campanha que valoriza a parceria entre a estatal e os produtores

Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
25/08/2025 12:23

Equipe Perfil252, equipe Cemig e César Menotti & Fabiano
Equipe Perfil252, equipe Cemig e César Menotti & Fabiano crédito: Amira Hissa

O setor agropecuário, uma das principais forças econômicas de Minas Gerais, terá um novo aliado. A Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) anunciou o Cemig Agro, programa inédito voltado ao produtor rural, que prevê investimentos superiores a R$ 11 bilhões até 2027 em ações, tecnologia e obras para ampliar a eficiência energética e melhorar o atendimento ao setor.

Para divulgar a iniciativa, a empresa lançou uma campanha criada pela agência Perfil252, que usa como símbolo a parceria com o Agro a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, interpretando a canção “Amizade Sincera”, de Renato Teixeira. A campanha será veiculada na televisão e internet, mostrando o dia a dia do produtor rural e a presença da Cemig na produção agropecuária do Estado.

Para Cristiana Kumaira, Diretora de Comunicação e Marketing da Cemig, a campanha mostra que, “mais do que energia, a Cemig entrega conexão, desenvolvimento e presença no dia a dia de quem faz o agro mineiro crescer”.

Campanha Cemig Agro
Campanha Cemig Agro Divulgação

Lucas Souto, gerente de Marketing da Cemig, destacou que a campanha busca traduzir “a força do Agro em Minas e a parceria da Cemig com o produtor rural em uma mensagem próxima e emocionante”. O conceito, batizado de “Dupla de Sucesso”, reforça a ideia de confiança e parceria.

Para Marcos Pina, diretor de Criação da Perfil252, a escolha da dupla sertaneja e da música Amizade Sincera ajuda a transmitir verdade e credibilidade. Já Cacá Moreno, CEO da agência, acrescentou que o slogan da campanha sintetiza a proposta: “Minas conta com a força do Agro. O Agro conta com a energia da Cemig.”

