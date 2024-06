A Companhia Energética de Minas Gerais, a Cemig, lançou uma promoção para clientes concorrerem a dois prêmios de R$ 25 mil. A ação ganhou o nome de “Cemig Dá Aquela Força” e tem o objetivo de ser um incentivo para que os consumidores utilizem as formas digitais de pagamento e atendimento da empresa.

De acordo com Wellington Cancian, gerente de Recuperação de Receita da Cemig, a promoção é válida no estado de Minas Gerais para todos os consumidores adimplentes (ou seja, que não tenham contas vencidas ou em aberto no dia do sorteio) que são atendidos com baixa tensão, presente em residências, pequenos comércios e estabelecimentos de menor porte.

Para participar, o cliente titular da conta deve ser pessoa física ou jurídica, maior de 18 anos e residente e domiciliado no estado de Minas Gerais. Pessoas jurídicas que participam da administração pública direta ou indireta não poderão participar da promoção.

Como participar

O interessado na promoção deve se cadastrar na promoção até o dia 30 de julho pelo site da Cemig. Em seguida, ele ganha um número da sorte para cada ação a seguir:





Cadastramento para receber a conta de luz apenas com o QRCode, sem o código de barras

Cadastramento para receber a conta de luz via e-mail

Indicar um amigo através do link recebido no momento do cadastro, desde que a indicação gere pelo menos um número da sorte

Acessar o aplicativo “Cemig Atende” e atualizar os meios de contato do titular da conta de luz paga durante o período da promoção

Além disso, o participante pode cadastrar contas que foram recebidas via e-mail, além das pagas via QRCode do Pix ou débito automático durante o período da promoção. Cada conta cadastrada gera um número da sorte.

Para mais informações, acesse o regulamento completo no site da Cemig.