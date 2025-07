Minas Gerais registra superavit no comércio com os demais estados em 2024

O estado de Minas Gerais registrou superavit de R$ 21,2 bilhões no comércio com os demais estados brasileiros em 2024. O resultado foi apontado pela pesquisa Comércio Interestadual, da Fundação João Pinheiro, que fez o levantamento a partir das notas fiscais eletrônicas do banco de dados da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG).

Enquanto as exportações de Minas para outros estados cresceram 8,6%, as importações registraram incremento de 5,6%. Em 2024, a soma das exportações e importações de Minas Gerais somou R$ 1,2 trilhão, crescimento de 7% em relação ao ano anterior.

Na série histórica do estudo, que teve início em 2015, é a segunda vez que Minas Gerais exporta mais do que importa dos demais estados. Foi em 2023 que o estado registrou o primeiro superavit da série histórica em relação aos seus pares.

Automóveis lideram exportações

Na pauta de exportações mineiras de 2024, o conjunto de produtos que mais se destacou contemplam os automóveis, peças e acessórios, que responderam por 10,4% do valor total, um crescimento de 21,1% em relação a 2023.

O segundo conjunto de produtos mais exportados por Minas Gerais foi o de ferro fundido, ferro e aço, que representou 7,5% do valor apurado em 2024. Apesar disso, houve uma queda no valor desse conjunto de produtos em relação a 2023 na ordem 3,8%.

Na sequência dos produtos mais exportados por Minas para os demais estados brasileiros estão as máquinas e equipamentos mecânicos, que tiveram participação de 7,1% do valor e um aumento de 13,7% em relação ao ano anterior.

Em quarto lugar ficaram os produtos farmacêuticos, com crescimento vertiginoso de 47,9% frente a 2023, alcançando a participação de 6,7% do valor total de exportações para outros estados em 2024.

As máquinas e os equipamentos elétricos foram o quinto conjunto de produtos mais importantes da pauta de exportações mineiras em 2024, com 5.4% de participação, tendo crescido 22,3% em relação ao ano anterior.

Principais itens importados por MG

Na pauta de importações dos outros estados para Minas Gerais o destaque também são os automóveis, partes e acessórios, que representaram 13,2% do valor total em 2024.

Em segundo estão as máquinas e equipamentos mecânicos, com participação de 10%, seguido por máquinas e equipamentos elétricos, que representam 6,9%.

O quarto produto mais importado pelo estado de seus pares federativos são os combustíveis minerais, com participação de 6,5%. Para fechar, estão os plásticos e suas obras, que são 4,8% das compras de Minas Gerais dos demais estados.