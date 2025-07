Morre ex-presidente da Usiminas Sergio Leite Andrade

O ex-presidente da Usiminas Sergio Leite Andrade morreu na manhã desta segunda-feira (14/7), em Belo Horizonte. A causa da morte ainda não foi informada.

Engenheiro metalúrgico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Andrade dedicou quase cinco décadas à empresa siderúrgica mineira.

Ao longo de 50 anos de carreira na Usiminas, ocupou 15 cargos executivos. Foi diretor-presidente da companhia entre 2016 e maio de 2022, além de presidir o Conselho de Administração entre 2022 e 2023. Nos últimos anos, atuava como vice-presidente de Assuntos Estratégicos e integrava o Conselho de Administração.

Sergio Leite acumulava especializações como Engenheiro e Auditor da Qualidade pela American Society for Quality (ASQ) e pela Associação Brasileira de Controle da Qualidade (ABCQ). Tinha mais de 60 trabalhos técnicos publicados e mais de 300 palestras proferidas no Brasil e no exterior, abordando temas como metalurgia, qualidade, liderança, ética, pesquisa e desenvolvimento.

Em nota, o presidente da Usiminas, Marcelo Chara, lamentou a morte do colega. "Sergio deixa um legado de compromisso, competência e uma total dedicação às pessoas da Usiminas e às comunidades onde atuou, começando por Ipatinga, em Minas Gerais. Agradeço imensamente por tudo que aprendi com ele."

A despedida a Andrade está prevista para esta terça-feira (15/7). O horário e o local do velório e do sepultamento ainda foram divulgados pela família.

Veja a nota na íntegra da Usiminas

"Com profundo pesar, comunicamos a perda de Sergio Leite de Andrade, ocorrida nesta segunda-feira, 14 de julho, em Belo Horizonte (MG).

Sergio ingressou na Usiminas em 1976 e, desde o início de sua trajetória como jovem pesquisador e engenheiro, dedicou-se integralmente à companhia e à indústria do aço. Presidiu a Usiminas de 2016 a 2022 e atuava como vice-presidente de Assuntos Estratégicos da companhia. Muito relevante sua trajetória institucional, atualmente era presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil e membro do Conselho Estratégico da Fiemg, sendo reconhecido por sua atuação ética, respeitosa e por sua visão estratégica.

